Заявки на обещанные президентом 12 130 рублей будет принимать налоговая служба

«Направить в налоговую службу заявки на эти выплаты можно будет уже с 1 мая через сервис "Личный кабинет налогоплательщика" для юридического лица или индивидуального предпринимателя или почтовым отправлением. Первые такие выплаты бизнес должен получить уже с 18 мая», — об этом 16 апреля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

Президент России Владимир Путин 15 апреля предложил новые меры поддержки экономики страны в условиях коронавируса, в их числе и решение о специальных выплатах малым и средним предприятиям из наиболее пострадавших отраслей при условии сохранения ими рабочих мест на уровне не менее 90% от показателя на 1 апреля.

«Размер такой выплаты будет рассчитываться с учетом общей численности работников организации по состоянию на начало апреля, исходя из суммы 12 тыс. 130 рублей в месяц на каждого сотрудника», — пояснил премьер.

Глава кабмина указал, что компании смогут использовать эти средства «как на решение первоочередных задач, так и на возможную выплату заработной платы».

Среди других новых мер, предложенных Путиным накануне, Мишустин отметил и расширение перечня отраслей, наиболее пострадавших от пандемии, за счет включения в него сферы торговли непродовольственными товарами. Причем, список по ситуации может периодически корректироваться.

Системообразующие предприятия смогут рассчитывать на субсидируемые государством кредиты при условии максимального сохранения занятости. Поддержка будет выражаться в предоставлении льготных кредитов на пополнение оборотных средств, реальная ставка по которым должна быть ниже рыночной на величину ключевой ставки ЦБ 6 %. Кроме того, половина займа будет обеспечиваться госгарантиями федерального бюджета.

Также в Госдуму внесены поправки в Налоговый кодекс, которые касаются расчета налога на прибыль.

«Они, в частности, предполагают увеличение с 15 млн до 25 млн рублей суммы выручки, до достижения которой этот налог можно будет выплачивать раз в квартал, а не раз в месяц, и возможность рассчитывать налог исходя из текущей прибыли, а не прибыли за предыдущий квартал», — сказал Мишустин. По его словам, «бизнес сможет учитывать реальное положение дел, а не то, что было в прошлом году».

Следующим этапом будет разработка и принятие мер по отдельным секторам экономики. Президент РФ Владимир Путин уже поручил выделить средства на поддержку авиаперевозок.

«Прошу отраслевые министерства подготовить предложения по сфере строительства, гражданско-авиационной и легкой промышленности», — поручил Мишустин, сообщает ТАСС.