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16апреля
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сегодня, 21:19 0

В Приамурье примут сразу несколько законов, снижающих налоги для предпринимателей

В Приамурье примут сразу несколько законов, снижающих налоги для предпринимателей

В областном министерстве экономического развития и внешних связей ждут разъяснений из Москвы по поводу того, как будут осуществляться выплаты в размере 12130 рублей, о которых накануне заявил президент. Как сообщало Амур.инфо, Владимир Путин предложил выделить предприятиям малого и среднего бизнеса из пострадавших от коронавируса отраслей безвозмездную помощь из расчета 12130 рублей на каждого сотрудника.

«По опыту можем сказать, что такие поручения выполняются оперативно. Буквально через 2-3 дня мы уже получаем нормативно-правовой акт, который разъясняет все условия и требования по конкретным мерам поддержки», – пояснила в программе «Простые вопросы» министр экономического развития области Людмила Старкова.

Министр рассказала, что вторую неделю власти проводят онлайн-конференции с представителями бизнеса. У участников много вопросов по поводу отсрочек и неначисления пеней за ЖКУ, а также оплаты аренды. Кроме того, предприниматели считают, что необходимо снижать ставку налога на имущество.

«Мы стараемся выслушивать мнение бизнеса и оперативно реагировать. Уже в апреле месяце мы принимаем сразу в двух чтениях несколько областных законов, которые будут направлены на снижение налоговой нагрузки – это и налоговые льготы по упрощенной системе налогообложения, льготы по налогу на имущество, по транспортному налогу. Некоторые законы будут иметь обратную силу и начнут действовать с 1 января 2020 года, а некоторые будут применяться с 1 апреля этого года», – поясняет Людмила Старкова.

Будет ли меняться Единый налог на вмененный доход, земельный и налог на имущество, об этом в видео.

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#бизнес #Простые вопросы

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