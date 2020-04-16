Инфекционист назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России

Июнь-июль этого года станут пиком распространения коронавируса, считает врач-инфекционист Николай Малышев. По его словам, с таким прогнозом согласны большинство экспертов.

«Цифры не должны пугать, как бы значимы они не были — каждый день количество заболевших будет больше и количество умерших тоже, к сожалению, будет нарастать», — сказал Малышев. Говоря о создании вакцины от коронавируса, Малышев заявил, что ее разработают не раньше чем через год-полтора. Он отметил, что российская аналогичная разработка «не сильно новая», поэтому ее можно ожидать через несколько месяцев.

Также врач выразил оптимизм по поводу того, что многие люди переживают болезнь бессимптомно. «Увеличивается количество переболевших, это неплохо», — добавил он.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России выявили почти 3500 новых случаев заражения коронавирусом в 78 регионах страны, большинство из них — в Москве (1370). Таким образом, общее число инфицированных с начала эпидемии в стране достигло 27 938. Скончались 232 человека, выздоровели 2304 человека, сообщает РИА Новости.

Губернатор Амурской области Василий Орлов 16 апреля в прямом эфире с жителями области сообщил, что регион ждет роста заболеваемости в мае.