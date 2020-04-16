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16апреля
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Инфекционист назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России

Инфекционист назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России

Июнь-июль этого года станут пиком распространения коронавируса, считает врач-инфекционист Николай Малышев. По его словам, с таким прогнозом согласны большинство экспертов.

«Цифры не должны пугать, как бы значимы они не были — каждый день количество заболевших будет больше и количество умерших тоже, к сожалению, будет нарастать», — сказал Малышев. Говоря о создании вакцины от коронавируса, Малышев заявил, что ее разработают не раньше чем через год-полтора. Он отметил, что российская аналогичная разработка «не сильно новая», поэтому ее можно ожидать через несколько месяцев.

Также врач выразил оптимизм по поводу того, что многие люди переживают болезнь бессимптомно. «Увеличивается количество переболевших, это неплохо», — добавил он.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России выявили почти 3500 новых случаев заражения коронавирусом в 78 регионах страны, большинство из них — в Москве (1370). Таким образом, общее число инфицированных с начала эпидемии в стране достигло 27 938. Скончались 232 человека, выздоровели 2304 человека, сообщает РИА Новости.

Губернатор Амурской области Василий Орлов 16 апреля в прямом эфире с жителями области сообщил, что регион ждет роста заболеваемости в мае.

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#бизнес #коронавирус

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    16 минут назад

    сколько то специалистов в этом мире-и у каждого свои варианты

  • Gelo-aqua59

    Gelo-aqua59
    10 минут назад

    Если меры приняты,как они считают,то откуда ожидают рост ?

  • 55

    55
    2 минуты назад

    А если внимательно проанализировать все меры "борьбы" власть-едросни с эпидемией, то можно явно увидеть, что они с ней не борятся, а наоборот стимулируют в сторону увеличения. Так что эти прогнозы только начало безумия...

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    12 секунд назад

    Пилите тополя( тополиный пух) и прочищайте вентиляцию в железобетонных коробках. Ну и рассредотачивайтесь по своим малым Родинам к папкам, мамкам и дачам пока ещё есть время.

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