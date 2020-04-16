На набережной скрутили баскетбольные кольца, чтобы благовещенцы остались дома

На баскетбольной площадке у стадиона «Амур» теперь нет колец. Их скрутили специально, чтобы горожане не приходили играть на площадку, а остались дома.

Кроме того, закрыт проход и к тренажёрам, установленным возле стадиона «Амур» в прошлом году. Позаниматься не получится и на площадках спортивного комплекса «Юность», в парке Дружбы — он полностью закрыт для посетителей, а также на многих других общественных площадках.

Решение о принятии дополнительных мер в местах массового пребывания людей было озвучено на очередном заседании штаба по коронавирусу.

«На детской площадке, на набережной очень много детей, то же на баскетбольной площадке. Надо подумать, каким образом изолировать эти общественные пространства, как это сделано в других регионах. В противном случае, повторяю, очень высокий риск, что мы эту ситуацию из-под контроля выпустим», — отметил глава региона Василий Орлов.

Меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции предпринимаются во всех муниципалитетах. И это не только закрытие мест массового скопления людей, но и привлечение к работе волонтеров. Так, в Благовещенске, к примеру, информировать людей о необходимости оставаться дома вызвались и спортсмены, — сообщает пресс-служба правительства Амурской области.