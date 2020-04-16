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16апреля
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сегодня, 20:33 5

На набережной скрутили баскетбольные кольца, чтобы благовещенцы остались дома

На набережной скрутили баскетбольные кольца, чтобы благовещенцы остались дома

На баскетбольной площадке у стадиона «Амур» теперь нет колец. Их скрутили специально, чтобы горожане не приходили играть на площадку, а остались дома.

Кроме того, закрыт проход и к тренажёрам, установленным возле стадиона «Амур» в прошлом году. Позаниматься не получится и на площадках спортивного комплекса «Юность», в парке Дружбы — он полностью закрыт для посетителей, а также на многих других общественных площадках.

Решение о принятии дополнительных мер в местах массового пребывания людей было озвучено на очередном заседании штаба по коронавирусу.

«На детской площадке, на набережной очень много детей, то же на баскетбольной площадке. Надо подумать, каким образом изолировать эти общественные пространства, как это сделано в других регионах. В противном случае, повторяю, очень высокий риск, что мы эту ситуацию из-под контроля выпустим», — отметил глава региона Василий Орлов.

Меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции предпринимаются во всех муниципалитетах. И это не только закрытие мест массового скопления людей, но и привлечение к работе волонтеров. Так, в Благовещенске, к примеру, информировать людей о необходимости оставаться дома вызвались и спортсмены, — сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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#коронавирус #спорт

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Комментарии
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  • Тахографист

    Тахографист
    38 минут назад

    их просто украли

  • 28Unknown

    28Unknown
    20 минут назад

    Решение правильное, хоть и не популярное и другого выхода на данный момент к сожалению нет.

  • Терминатор

    Терминатор
    18 минут назад

    Можно еще например снять плитку, взрыхлить землю, сопеяком засадить, временно конечно, чтобы не пройти, не проехать было, ну а потом снова отремонтировать.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    4 минуты назад

    Асфальт ещё в рулоны скрутите, чтоб амурчане остались дома.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    2 минуты назад

    Это сейчас можно спокойно тренажёры средь бела дня разбирать и на металл сдавать. На вопрос, что вы делаете, ответить, убираем тренажёры, чтобы благовещенцы остались дома.

    Да вообще не початый край, что можно в городе скрутить.

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