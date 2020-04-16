Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:19 0

Куприяновский музей приглашает в виртуальный тур

Куприяновский музей приглашает в виртуальный тур

Мобильный технопарк «Кванториум» работает над проектом «Культурный код. Великая Отечественная война». Он посвящен 75-летнему юбилею Победы. Наставники создают виртуальный тур школьного музея села Куприяновка Завитинского района, в нем уже можно побывать.

В нем располагаются более тысячи экспонатов. Особое место занимают артефакты и раритеты, связанные с военной тематикой.

«Музеи Амурской области хранят множество экспонатов, рассказывающих нам об амурских бойцах и тружениках тыла, — поделился наставник направления «VR/IT» мобильного технопарка Денис Хрущев. - Мы решили эти музеи объединить и дать возможность ощутить их атмосферу всем желающим. Виртуальные туры на тему Великой Отечественной войны будут представлять собой видеоролики с экскурсиями по музеям в формате 360 градусов. ЗD-тур позволит посетителям пройтись по историческим площадкам, рассмотреть экспонаты, и познакомиться с их историей».

Музею в Куприяновской средней школе Завитинского района больше сорока лет. Коллекция экспонатов пополняется за счет поисковой работы, которую педагоги и школьники ведут не только на территории Приамурья, но и в других регионах страны. Ребята со взрослыми работали в разных районах Смоленщины, выезжали в Псковскую, Тверскую области. За эти экспедиции были найдены останки 208 бойцов.

«В музее хранятся два пенала или так называемых медальона с записками, — рассказал председатель Совета регионального отделения «Поискового движения России» в Амурской области Владимир Федорук. - Всего найдено 12 медальонов. Некоторые оказались пустыми, в одном были иголка с ниткой, в другом — спички и табак, три медальона сданы на экспертизу, но окончательных результатов по ним пока нет».

В музее Куприяновской средней школы работают и над «Книгой Памяти» Завитинского района и Амурской области в целом. Помимо этого, хранители истории помогают родственникам в поиске информации о погибших. Например, из других регионов поступают вопросы по найденным медальонам амурчан или дальневосточников. Так, осенью прошлого года в Новгородской области поисковики обнаружили погибшего в 1942 году красноармейца. По солдатскому медальону установлены его исходные данные. Родственников разыскали в Амурской области. В феврале он был перезахоронен в Свободном. Сейчас идет работа по транспортировке останков солдата на родину.

К 9 мая в случае стабилизации эпидемиологической обстановки сотрудники музея планируют оправиться с передвижной экспозицией по школам Завитинского района, а также в Завитинск, Райчихинск, Возжаевку и Михайловку.

Просмотров всего: 112

#история #память

распечатать


Происшествия 4

Благовещенцы узнали, откуда в пригородном лесу взялись могильные таблички
Экономика

На московских кладбищах запустили услугу «прощание онлайн»
Культура 4

Благовещенцев приглашают стать участниками празднования Дня города
Культура

Срок приема материалов для аудио-музея «Личных историй» в Благовещенске продлен до 27 апреля

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь