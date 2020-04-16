В России активно продвигают законопроект о создании единого регистра персональных данных

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал к принятию во втором чтении законопроект о создании в России единого регистра сведений о населении, в который войдут персональные данные россиян.

Глава комитета Александр Хинштейн напомнил, что законопроект был принят в первом чтении 17 сентября 2019 года.

«Предпринимается первая попытка создать единый информационный ресурс, в котором будут аккумулированы основные сведения обо всех гражданах России и обо всех лицах, временно приезжающих на территорию нашей страны», — сказал депутат.

Проект направлен на упрощение поиска информации о людях, ускорение процесса получения документов и рассмотрения обращений граждан.

В базу данных войдут как основные данные (фамилия, имя, отчество гражданина, пол, возраст, реквизиты документов, удостоверяющих личность, ИНН, СНИЛС), так и дополнительные: семейное положение, информация о родственных связях и детях. В регистр также включат сведения об иностранных гражданах и лицах без гражданства, постоянно или временно проживающих или работающих в России.

По словам Хинштейна, ко второму чтению документ претерпел существенные изменения. К проекту поступило 46 поправок, из них 16 рекомендованы к принятию. Меняется понятийный аппарат документа, уточняется, что информационный ресурс будет называться «регистром».

«Цели законопроекта дополняются возможностью совершения нотариальных действий с использованием регистра», — уточнил депутат. Также предусматривается, что физлица и их законные представители смогут запрашивать в системе данные о себе. Если они обнаружили неточности, то должны будут отправить запрос в уполномоченные органы, которые обязаны исправить неточности в течение пяти рабочих дней, сообщает «Парламентская газета».