В Белогорске проверяют, как бизнесмены соблюдают «антикоронавирусные» требования

В Белогорске для предотвращения распространения коронавируса проводят профилактические рейды по предприятиям торговли, общепита и бытового обслуживания. Сообщения о нарушениях приходят и в специально созданный инстаграм-аккаунт @netsanpina28.

В состав комиссии по проверке выполнения требований постановления губернатора Василия Орлова вошли специалисты по труду и потребительскому рынку администрации Белогорска, сотрудники административной комиссии и специалисты комитета имущественных отношений.

«Сегодня в первой половине дня провели первый рейд. Объехали часть торговых центров: “Москва”, “Нина, “Времена года”, магазин “Московская ярмарка”, ТВЦ “Колибри”, а также несколько объектов общепита, – рассказывает замначальника отдела по труду и потребительскому рынку Ирина Дзюба. – Есть замечания, но все обязуются исправить нарушения в ближайшие сроки. Некоторые сразу же устраняют ошибки, выносят антисептик, маски.

Во второй половине дня в рейд направились две группы по два человека, по оставшимся торговым центрам и по крупным супермаркетам. Рейды будут проводиться на постоянной основе, пока не закончатся карантинные мероприятия. Данные злостных нарушителей будут направлены в надзорные органы для принятия мер».

Представителям бизнеса в Белогорске уже напоминали, что продолжая или возобновляя работу предприятий, руководители организаций должны обеспечить постоянное наличие неснижаемого запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений, кожных антисептиков и гигиенических масок для сотрудников и посетителей. Контроль температуры работников должен вестись ежедневно, влажная уборка помещений – через каждые 2 часа. Кроме этого, необходимо обеспечить соблюдение дистанции в 1 метр между посетителями.

Вместе с тем, поступают первые сообщения в инстаграмм-аккаунт @netsanpina28, созданный в Белогорске для общественного контроля за выполнением правил работы объектов малого и среднего бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции. За сутки в директ прислали более 10 сообщений, сообщил модератор профиля.

«За сутки на профиль подписались почти 700 пользователей инстаграма, – отметил он. – Согласно статданным соцсети, аудитория – это не только жители Белогорска, но и жители Амурской области. В директ поступило более десятка сообщений. Часть из них без фото-видеофиксации, поэтому не выставлены в ленту. Поступившая информация передана в отдел потребительского рынка. Комментарии не закрываются. Подписчики дискутируют».

Первое сообщение поступило от жительницы Белогорска, она сообщила о несоблюдении правил санитарной безопасности в магазине одной из крупнейших торговых сетей, реализующих детские товары. Также поступили сообщения о нарушениях в продовольственных магазинах, супермаркетах, торгующих бытовой химией, о несоблюдении санитарных требований в Благовещенске.

В администрации Белогорска напоминают, что аккаунт создан для жителей всей Амурской области. Протоколы, составленные местными администрациями за нарушения постановления губернатора, будут направляться в Министерство экономического развития для наложения штрафа, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.