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16апреля
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сегодня, 19:50 6

Благовещенцы узнали, откуда в пригородном лесу взялись могильные таблички

Благовещенцы узнали, откуда в пригородном лесу взялись могильные таблички

Какие только версии не выдвигали читатели Амур.инфо, комментируя новости о появлении в лесу в районе одной из турбаз Благовещенска могильных табличек. В общей сложности было найдено более 140 фотографий.

Таблички были с разных кладбищ Благовещенска и других районов области. Кто-то думал, что их скрутили с могильных плит сборщики металлолома. Появилась даже версия про орудующего на амурских кладбищах маньяка, коллекционирующего таблички абсолютно одинакового формата.

Всем амурчанам, узнавшим на фото своих родных, редакция Амур.инфо советовала обратиться в полицию.

Нашедшая таблички благовещенка Елена Золото решила сама провести расследование. Вместе с другой женщиной, узнавшей на фото свою родственницу, они отправились на кладбище. Женщины были уверены, что увидят безымянную могилу. Однако, табличка оказалась на месте. То же обнаружили и другие люди.

«Пообщавшись со всеми, я выяснила, что они в разное время делали таблички в одном и том же ритуальном агентстве. И, видимо, оно допускало какой-то брак в ходе работы, а зимой вывезло накопившийся “мусор” в лес. Все мы, конечно, в шоке. И, вообще-то, это не только несанкционированная свалка, это нарушение закона о персональных данных», — считает Елена Золото.

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#память

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Комментарии
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  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    1 час назад

    Где же все любители "терии заговора" и прочих безумных версий?

  • sadam_1974

    sadam_1974
    57 минут назад

    "это нарушение закона о персональных данных". Езжайте на кладбище, и списывайте с могил эти "персональные данные". Не мешало бы голову хоть когда нибудь включать. Если она есть конечно.

  • dr_savage

    dr_savage
    57 минут назад

    Любят наши люди все подряд приплетать. Какое нарушение закона о персональных данных? Мертвых людей? На них законы особо не действуют. Да и на кладбище эти же данные в открытом доступе.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    50 минут назад

    sadam_1974

    "это нарушение закона о персональных данных". Езжайте на кладбище, и списывайте с могил эти "персональные данные". Не мешало бы голову хоть когда нибудь включать. Если она есть конечно.



    Они ведь в шоке! Когда уже перестанут это слово пихать во все дыры, дуры!)

  • sinoptik

    sinoptik
    39 минут назад

    Тем не менее это как-то не по людски. Ну можно же утилизировать, что вот так выбрасывать в лесу...

  • V.M.

    V.M.
    26 минут назад



    Агентство вывезло накопившийся “мусор” в лес.



    А штраф бы этому агентству за несанкционированную свалку в лесу

    никак нельзя выписать?

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