Благовещенцы узнали, откуда в пригородном лесу взялись могильные таблички

Таблички были с разных кладбищ Благовещенска и других районов области. Кто-то думал, что их скрутили с могильных плит сборщики металлолома. Появилась даже версия про орудующего на амурских кладбищах маньяка, коллекционирующего таблички абсолютно одинакового формата.

Всем амурчанам, узнавшим на фото своих родных, редакция Амур.инфо советовала обратиться в полицию.

Нашедшая таблички благовещенка Елена Золото решила сама провести расследование. Вместе с другой женщиной, узнавшей на фото свою родственницу, они отправились на кладбище. Женщины были уверены, что увидят безымянную могилу. Однако, табличка оказалась на месте. То же обнаружили и другие люди.

«Пообщавшись со всеми, я выяснила, что они в разное время делали таблички в одном и том же ритуальном агентстве. И, видимо, оно допускало какой-то брак в ходе работы, а зимой вывезло накопившийся “мусор” в лес. Все мы, конечно, в шоке. И, вообще-то, это не только несанкционированная свалка, это нарушение закона о персональных данных», — считает Елена Золото.