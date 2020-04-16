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16апреля
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сегодня, 19:35 0

В Тынде дезинфицируют площадь 25-летия БАМа и городской парк

В Тынде дезинфицируют площадь 25-летия БАМа и городской парк
Фото: Алина Емельянова

В Тынде рабочие МУП «Чистый город» начали проводить санитарную обработку главной городской площади и городского парка. Дезинфекция ведется по распоряжению мэра Тынды Марины Михайловой с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.

Хлорсодержащее дезинфицирующее средство «Жавельон», которое используют рабочие, обладает бактерицидным (в том числе туберкулоцидным), вирулицидным и фунгицидным действием. Обработка «Жавельоном» согласовано с Роспотребнадзором.

Санобработка объектов, где традиционно отмечается наиболее массовое скопление людей, будет производиться ежедневно по графику. Также планируется дезинфицировать центральные городские дороги, сообщает пресс-служба администрации Тынды.

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#коронавирус #Тында

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