В Тынде дезинфицируют площадь 25-летия БАМа и городской парк

Фото: Алина Емельянова

В Тынде рабочие МУП «Чистый город» начали проводить санитарную обработку главной городской площади и городского парка. Дезинфекция ведется по распоряжению мэра Тынды Марины Михайловой с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.

Хлорсодержащее дезинфицирующее средство «Жавельон», которое используют рабочие, обладает бактерицидным (в том числе туберкулоцидным), вирулицидным и фунгицидным действием. Обработка «Жавельоном» согласовано с Роспотребнадзором.

Санобработка объектов, где традиционно отмечается наиболее массовое скопление людей, будет производиться ежедневно по графику. Также планируется дезинфицировать центральные городские дороги, сообщает пресс-служба администрации Тынды.