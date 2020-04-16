Два часа губернатор Приамурья и другие представители власти отвечали на вопросы предпринимателей

В Приамурье прошла вторая конференция для предпринимательского сообщества в формате «Бизнес и власть». Её участниками стали более 100 предпринимателей и 30 представителей органов власти, а также контрольных служб.

За два часа конференции на вопросы бизнесменов ответили губернатор Амурской области Василий Орлов, руководители различных министерств областного Правительства, управлений Роспотребнадзора и ФНС в Приамурье, представители кредитных организаций, прокуратуры и других органов.

В ходе онлайн-конференции предприниматели получили консультации по самому широкому перечню вопросов, начиная от планируемого снижения налоговой нагрузки и правил выдачи льготных займов в кредитных организациях и заканчивая вопросами экспорта, расширения перечня пострадавших сфер экономики и другими темами.

«В текущей обстановке мы просто обязаны быть максимально открыты для бизнеса, работать напрямую с предпринимателями, объяснять, обсуждать и советоваться. Такая конференция проводится для предпринимателей уже во второй раз, и этот формат, несомненно, доказал свою эффективность. Предприниматели могут напрямую задавать все вопросы и получать по ним достоверную информацию из первых уст, а органы власти – отслеживать текущую ситуацию в разных сферах экономики и разрабатывать новые решения в зависимости от реальных потребностей бизнеса», — подчеркнула министр экономического развития и внешних связей области Людмила Старкова.

Как отметила Людмила Старкова, информация с конференций после переносится и на электронные площадки, чтобы быть в постоянном доступе для всех участников. Так, новые разделы по факту проведения конференций на постоянной основе формируются на Едином портале поддержки предпринимателей Амурской области в условиях пандемии коронавируса.

«На едином портале мы продолжаем собирать всю актуальную информацию для бизнеса, в том числе — ответы на те вопросы, которые чаще всего поступают по телефону единой горячей линии и которые мы получаем во время конференции напрямую. Так, на портале уже опубликованы ответы на самые актуальные вопросы, которые задавались на прошлой конференции 9 апреля, — рассказала Людмила Старкова. — Мы будем постоянно актуализировать этот раздел в зависимости от обновления информации и введения новых мер поддержки, а также дорабатывать его с учетом обратной связи от бизнеса»

Как отметила Людмила Сергеевна, кроме онлайн-конференций и нового портала для представителей малого и среднего бизнеса сегодня доступны консультации и в рамках многоканальной «горячей линии»: 8 (4162) 51-11-11 — консультации по всем вопросам, связанным с работой предпринимателей, здесь ведут специалисты регионального центра «Мой бизнес», Государственной инспекции труда, управлений Роспотребнадзора и Федеральной налоговой службы, а также сотрудники отделения Банка России в Амурской области.

Тем временем на портале правительства Амурской области размещена вся актуальная информация по мерам поддержки предпринимателям региона.