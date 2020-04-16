У набережной Благовещенска появилась прописка в Инстаграме

Одна из достопримечательностей столицы Приамурья, популярное место отдыха и занятий спортом, прогулок, знакомств и встреч — набережная Амура будет общаться с подписчиками от первого лица.

Набережная Амура богата красивыми видами, поэтому аудиторию ждут много фото и видео. Подписчикам расскажут о различных мероприятиях — от общегородских до локальных и стихийных, вроде флешмобов и импровизированных концертов уличных музыкантов.

Имя аккаунта — @amur_amour_blg — сложилось из названия реки и созвучного ему французского слова «любовь». Цель отдельной «инстаграм-прописки» — знакомство горожан и жителей России и мира с Благовещенском.

Интерес после знакомства с «живой» набережной повлечёт уважение людей к труду строителей, уборщиков, артистов и всех, кому этот центр притяжения обязан своим существованием.

Этому также поспособствует бренд #берегберегу. Уже создан отдельный отряд подразделения МП «ГСТК» по уборке набережной.

Важный момент — обратная связь. В личные сообщения инстаграм-аккаунта @amur_amour_blg горожане могут присылать фотографии, видеозаписи, предложения.