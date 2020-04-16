У набережной Благовещенска появилась прописка в Инстаграме
Одна из достопримечательностей столицы Приамурья, популярное место отдыха и занятий спортом, прогулок, знакомств и встреч — набережная Амура будет общаться с подписчиками от первого лица.
Набережная Амура богата красивыми видами, поэтому аудиторию ждут много фото и видео. Подписчикам расскажут о различных мероприятиях — от общегородских до локальных и стихийных, вроде флешмобов и импровизированных концертов уличных музыкантов.
Имя аккаунта — @amur_amour_blg — сложилось из названия реки и созвучного ему французского слова «любовь». Цель отдельной «инстаграм-прописки» — знакомство горожан и жителей России и мира с Благовещенском.
Интерес после знакомства с «живой» набережной повлечёт уважение людей к труду строителей, уборщиков, артистов и всех, кому этот центр притяжения обязан своим существованием.
Этому также поспособствует бренд #берегберегу. Уже создан отдельный отряд подразделения МП «ГСТК» по уборке набережной.
Важный момент — обратная связь. В личные сообщения инстаграм-аккаунта @amur_amour_blg горожане могут присылать фотографии, видеозаписи, предложения.
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Привет, друзья! Я – набережная Амура, место, которое все любят и которое является достопримечательностью нашего любимого города. С весны 2020-го я обрела новую жизнь и новый формат 🙋 Как вы уже, наверное, знаете, мы «перезагрузили» набережную и ввели хэштэг #берегберегу. Вы могли его видеть на форме работников ГСТК, которые не покладая рук поддерживают в чистоте мои километры. 🚿 Итак, я – Набережная. Я покажу и расскажу вам много всего интересного. Вместе с вами мы будем обсуждать моменты из жизни нашего любимого города, общаться, знакомиться и встречаться, фотографироваться на фоне восходов и закатов, отмечать праздники, наслаждаться вечерними концертами уличных музыкантов, танцевать под фонарём и многое, многое другое… 🌌 Подписывайтесь на мой аккаунт, расскажите о нём друзьям. Всё самое интересное – впереди! 🌅 #набережная #Благовещенск #отдых #любимыйгород #городнаамуре #набка #берегберегу
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