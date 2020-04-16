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16апреля
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сегодня, 18:48 0

На московских кладбищах запустили услугу «прощание онлайн»

На московских кладбищах запустили услугу «прощание онлайн»
Фото: www.vedomosti.ru

Московское ГБУ «Ритуал» расширило список онлайн-услуг после того, как московские власти ограничили посещение кладбищ. В частности, жителям столицы доступна безвозмездная услуга «прощание онлайн»: для тех, кто не может прийти на похороны, организуют онлайн-трансляцию с церемонии.

Отмечается, что до закрытия кладбищ на похороны в среднем приходили около 50 человек, сейчас — семь-восемь человек.

Также доступны несколько платных онлайн-услуг: поиск места захоронения, уборка на участке с могилой, возложение цветов, окраска металлических оград и крестов. пишут «Ведомости» со ссылкой на главу учреждения Артема Екимова.

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#коронавирус #память

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