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16апреля
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сегодня, 18:13 0

Губернатор Василий Орлов: на федеральном уровне обсуждается тема переноса парада Победы

Губернатор Василий Орлов: на федеральном уровне обсуждается тема переноса парада Победы

Июнь или сентябрь – эти месяцы рассматриваются, как наиболее вероятные для проведения парада Победы, сообщил амурчанам губернатор. Дату военного шествия может сдвинуть пандемия коронавируса.

«По поводу 9 мая мы ждем решения на федеральном уровне, они будут приниматься в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки. Сейчас о том, как будет проходить 9 мая, пока никто не знает, - отметил Василий Орлов в ходе прямого эфира в Инстаграме. - Есть мнение о том, что парад будет перенесен в Москве и, как следствие, во всех территориях на более поздний срок. Обсуждаются две даты, но все будет зависеть от санитарно-эпидемиологической обстановки. Одна дата — это 24 июня, день, когда парад проводился в Берлине. Вторая — дата завершения Второй мировой войны. Теперь это уже 3 сентября, а не 2-е: вы знаете о том, что эту дату перенесли».

Губернатор также выразил надежду, что к этому времени строители справятся с реконструкцией на площади Ленина.

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#коронавирус #праздники

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