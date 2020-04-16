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В Тынде поместят в изолятор всех, кто контактировал с мужчиной, у которого подозревают коронавирус

В Тынде поместят в изолятор всех, кто контактировал с мужчиной, у которого подозревают коронавирус
Фото: администрация Тынды

В Тынде выявляют круг лиц, контактировавших с мужчиной, у которого подозревают новый коронавирус. Эти люди будут помещены в изолятор.

Сегодня в нем будет размещен один человек. Признаков заболевания у него нет. Мужчина доставлен в изолятор в виду невозможности домашней самоизоляции, так как проживает вместе с 70-летней мамой. Изолятор рассчитан на шестьдесят человек.

Контактировавшие с заболевшим мужчиной люди будут находиться в изоляторе 14 дней от момента контакта с больным. Помещение взято под охрану сотрудниками Росгвардии.

Изолятор в Тынде организован с целью максимально оградить горожан от спорных контактов. Между тем окончательный диагноз пациенту Тындинской больницы будет поставлен после исследования теста на коронавирус в Новосибирске. Это произойдет в пятницу, 17 апреля, сообщает пресс-служба администрации Тынды.

Молодой человек, у которого тест на COVID-19 показал предварительно положительный результат, прилетел на самолете в Благовещенск из Москвы. 10 апреля из областного центра он приехал в Тынду на поезде, 14 апреля был госпитализирован в инфекционное отделение Тындинской больницы.

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#коронавирус #Тында

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