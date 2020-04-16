Амурские депутаты обсудили с районными властями вопросы сдерживания цен и правила личной гигиены

Депутаты Законодательного собрания Амурской области 16 апреля обсудили с руководителями фракций, председателями районных (городских) Советов народных депутатов вопросы сдерживания распространения вирусной инфекции. Общение прошло в режиме видеоконференцсвязи.

Основой для поручений, касающихся в регионе, стали реальные обращения амурчан, в селах.

«Депутаты амурского парламента активно работают с Правительством области в рамках штаба по борьбе с коронавирусом – сказала в приветственном слове председатель координационного совета руководителей депутатских объединений Ирина Киевская. – Поэтому мы считаем, что и депутаты городских и районных представительных органов власти должны находиться в постоянном контакте с амурчанами, тем более в дни, когда возможность прямого общения ограничена. Особенно это касается сельских поселений».

Проанализировав поступившие от жителей районов вопросы и просьбы, парламентарии озвучили ряд поручений коллегам на местах. В первую очередь довести до амурчан достоверную информацию о ситуации с коронавирусом и опасностью нарушения режима самоизоляции, а также о последствиях пренебрежения правилами личной гигиены. Второе - обеспечить масками, дезинфицирующими средствами, гигиеническими салфетками и другими индивидуальными средствами защиты сотрудников предприятий, которые работают в обычном режиме. Это же касается и учреждений системы образования, которые в большинстве районов области открылись с 13 апреля.

Председатель комитета по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту Евгений Тюхаев напомнил, что с 1 апреля в КоАП РФ и в Уголовный Кодекс внесены изменения, предусматривающие усиление ответственности за нарушение карантинных мер самоизоляции.

«Наиболее суровое наказание - от крупных штрафов и вплоть до лишения свободы может быть применено к нарушителю санэпидемиологических правил, если он станет источником массового заболевания людей – сказал депутат. – Кроме того, стоит помнить и напоминать населению о санкциях за распространение заведомо ложной информации по теме коронавируса».

Председатель комитета по вопросам бюджетной, налоговой и финансовой политики Лариса Сорокина рассказала, что 19 марта был сформирован штаб по противодействию коронавирусной инфекции, а уже на следующий день аналогичные были созданы в муниципальных районах, всего – 15 местных общественных штабов. Волонтерами отработано более полусотни заявок, большая часть из которых – помощь в приобретении продуктов и оказание юридических консультаций. Всего в списках волонтеров более 260 молодых амурчан.

«Работу волонтеров можно и нужно усиливать, но при этом нельзя забывать об их безопасности. Прошу взять на контроль обеспеченность штабов масками, перчатками, дезинфицирующими средствами», – обратился к участникам селекторного совещания председатель Законодательного Собрания Вячеслав Логинов. Также спикер попросил коллег обращать внимание на жалобы жителей о повышении стоимости продовольственных товаров и своевременно довести до предпринимательского сообщества информацию о мерах поддержки.

«В апреле депутатами Заксобрания будет принят большой пакет антикризисных законов, предусматривающих налоговые послабления для малого и среднего бизнеса. Необходимо, чтобы население знало об изменениях и имело возможность ими воспользоваться», – отметил Вячеслав Логинов.

Аналогичные встречи по видеоконференцсвязи в период пандемии коронавируса будут проходить каждую неделю. Участвовать в них будут максимально все муниципалитеты, даже если от их жителей жалоб или просьб не поступало. Анализ картины у «соседей» будет примером по недопущению нарушений и по дальнейшей работе с населением.