В мае пройдет конкурс на строительство моста через Зею

Амурчане в ходе прямого эфира в сети Инстаграм поинтересовались у губернатора, начнется ли в этом году строительство моста через Зею. Глава области ответил, что все идет по плану.

«Сплюньте, постучите по дереву, на середину мая назначен конкурс. Средства из областного и федерального бюджетов поступили, по сути, половина стоимости моста есть. Надеюсь, что не будет настолько плохой ситуации, что придется на областном уровне перераспределять эти деньги», - пояснил губернатор зрителям в ходе прямого эфира. Закончить возведение нового моста планируют в конце 2024 года.

Также остаются в силе все планы по ремонту дорог в областном центре. В этом году Благовещенск получит на дороги 750 млн рублей. Продолжается ремонт путепровода на Загородной. По словам главы региона, он идет с опережением графика. Ожидается, что путь будет открыт к концу лета. Через неделю начнется масштабный ремонт улицы Калинина.

«Сначала снимут бордюры, потом частично будет перекрыта улица, чтобы поменять коммунальную инфраструктуру под асфальтом. К 1 октября все работы будут закончены. Также будет сделан отрезок улицы Ленина от Шимановского до Шевченко — тоже с заменой коммунальной инфраструктуры», — рассказал Василий Орлов.

В следующем году в Благовещенске по плану — ремонт улицы Мухина. Там необходимо полностью заменить изношенные коммунальные сети вдоль магистральной улицы. На эти цели потребуется 150 млн рублей, средства уже выделены.

Чтобы полностью не парализовать движение, работы на Мухина будут проводить зимой. В следующее лето улица будет заасфальтирована.

По путепроводу на Загородной применен ряд новых решений.

Путепровод в Свободном начнут строить в этом году, в мае конкурс, в июне должны начать, пока все без изменений, за два года должны построить.