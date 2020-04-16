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16апреля
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сегодня, 17:44 0

В Дагестане от коронавируса умерла 27-летняя беременная девушка

В Дагестане от коронавируса умерла 27-летняя беременная девушка
Фото: Daniel Reche с сайта Pixabay

Врачи не смогли спасти жизнь беременной девушке, которая заболела коронавирусом. Пациентка скончалась в инфекционной больнице Махачкалы.

Беременная девушка была 1993 года рождения, сообщил «360» источник в Министерстве здравоохранения. Причиной смерти стала двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией. Пациентка жила в селе Кандаураул Хасавюртовского района и была на третьем-четвертом месяце беременности.

Медики уже не раз говорили, что заражение коронавирусом крайне опасно для беременных женщин. Заболевание может привести к осложнениям не только у матери, но и у ребенка. Более того, руководитель отдела арбовирусов НИИ вирусологии имени Д.И. Ивановского Александр Бутенко ранее отмечал, что в некоторых случаях заражение может привести к спонтанным абортам или летальному исходу.

Беременным советуют крайне внимательно следить за состоянием своего здоровья во время пандемии.

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#жизнь #коронавирус

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