Сотрудники МЧС провели дезинфекцию аэропорта Благовещенска (фото, видео)

16 апреля сотрудники специализированной пожарно-спасательной части Амурской области, вошедшие в состав специального подразделения, провели дезинфекцию аэропорта Благовещенска. Цель этих работ – профилактика распространения коронавирусной инфекции.

«Силами ГУ МЧС России по Амурской области проводится обработка объектов с массовым пребыванием людей. Сегодня проведена дезинфекция здания аэропорта. Обработаны входы, выходы, фасад, тротуары, автостоянка, асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к зданию», – сказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Амурской области Денис Вайда, его цитирует пресс-служба ведомства.

По его словам, обработка проводится хлорсодержащим дезинфицирующим веществом. Концентрация дезсредства утверждена Роспотребнадзором и безвредна для людей и животных.

Ранее подразделения МЧС России провели дезобработку железнодорожного вокзала и автовокзала, а также прилегающих к ним территорий.

Кроме того, специальную обработку проводят в Главном управлении МЧС России по Амурской области и его структурных подразделениях. Меры по предупреждению распространения инфекции реализуются пожарными и спасателями ежедневно. Подразделения ведомства работают в режиме повышенной готовности.

Фото, видео: 28.mchs.gov.ru