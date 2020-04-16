Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:13 0

Сотрудники МЧС провели дезинфекцию аэропорта Благовещенска (фото, видео)

Сотрудники МЧС провели дезинфекцию аэропорта Благовещенска (фото, видео)

16 апреля сотрудники специализированной пожарно-спасательной части Амурской области, вошедшие в состав специального подразделения, провели дезинфекцию аэропорта Благовещенска. Цель этих работ – профилактика распространения коронавирусной инфекции.

«Силами ГУ МЧС России по Амурской области проводится обработка объектов с массовым пребыванием людей. Сегодня проведена дезинфекция здания аэропорта. Обработаны входы, выходы, фасад, тротуары, автостоянка, асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к зданию», – сказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Амурской области Денис Вайда, его цитирует пресс-служба ведомства.

По его словам, обработка проводится хлорсодержащим дезинфицирующим веществом. Концентрация дезсредства утверждена Роспотребнадзором и безвредна для людей и животных.

Ранее подразделения МЧС России провели дезобработку железнодорожного вокзала и автовокзала, а также прилегающих к ним территорий.

Кроме того, специальную обработку проводят в Главном управлении МЧС России по Амурской области и его структурных подразделениях. Меры по предупреждению распространения инфекции реализуются пожарными и спасателями ежедневно. Подразделения ведомства работают в режиме повышенной готовности.

Фото, видео: 28.mchs.gov.ru

Просмотров всего: 222

#коронавирус #МЧС #транспорт

распечатать


Коронавирус

Губернатор Василий Орлов: на федеральном уровне обсуждается тема переноса парада Победы
Коронавирус

В Тынде поместят в изолятор всех, кто контактировал с мужчиной, у которого подозревают коронавирус

Коронавирус

Амурские депутаты обсудили с районными властями вопросы сдерживания цен и правила личной гигиены
В России и мире

В Дагестане от коронавируса умерла 27-летняя беременная девушка
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь