Амурчан из группы риска по заболеванию коронавирусом будут осматривать мобильные бригады

Во всех медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения области, усилена работа с пациентами на дому. Создано 145 бригад, в составе которых работают 120 врачей и 186 медицинских сестер.

«Вся работа нацелена на то, чтобы максимально пациентов осматривать на дому и минимизировать их контакт с другими лицами, – отметила первый замминистра здравоохранения Светлана Леонтьева. – Осматриваем не только пациентов с большим количеством хронических заболеваний, стоящих на диспансерном учете, но также 65+, беременных. Отлажена работа передачи рецептов, чтобы пациенты не ходили в поликлинику. Рецепты привозят на дом, человек может получить лекарственные препараты до трех месяцев».

Одновременно медработники производят забор материала на коронавирусную инфекцию у перечисленной категории. С 1 апреля проведено более тысячи исследований, осмотрели около 100 беременных и порядка 400 лиц из группы 65+. Остальная категория – медицинские работники, сообщает правительство Амурской области.

Основной объем исследований проходит в Благовещенске, так как здесь были выявлены случаи новой коронавирусной инфекции. Обследуют контакты тех людей, которые приехали из-за границы, из других регионов РФ, имеют какие-либо признаки респираторных заболеваний. Исследования проводят в Центре гигиены и эпидемиологии Роспртребнадзора области и в амурской инфекционной больнице.

«Если развиваются респираторные симптомы – кашель, насморк, повышается температура, то нужно вызвать врача на дом, – советует Светлана Леонтьева. – Если возникает неотложное состояние – повышенное давление, температура более 38 градусов, то лучше вызвать скорую помощь. Тогда пациент будет госпитализирован в профильное медицинское учреждение. (…) Для того, чтобы провести исследование и начать вовремя лечение, необходимо своевременно обратиться за медицинской помощью. Ни в коем случае не заниматься самолечением, не ждать, что все пройдет завтра, потому что особенностью нового вируса является очень быстрое отягощение состояния».

Медики настоятельно рекомендуют жителям области по возможности не выходить из дома. Особую озабоченность вызывают беременные женщины и люди в возрасте 65+, особенно имеющие хронические заболевания – они входят в группу риска по коронавирусу.

«Во время беременности у женщины происходит ряд физиологических изменений, которые могут приводить к осложнениям при любой вирусной инфекции, не только коронавирусной, но и при гриппе, ОРВИ – поясняет главный акушер-гинеколог Амурской области Элеонора Зарицкая. –Снижается иммунитет против всех вирусных агентов, а кроме того при увеличении матки ограничивается дыхательный объем легких. На поздних сроках легкие вообще полностью не раскрываются при дыхании, в итоге вирусам легче проникать в дыхательные пути беременных и вызывать различные осложнения».

Патронаж беременных максимально переведен в режим «на дому», в женские консультации будущих мам приглашают перинатологи для проведения скрининговых исследований.

«У нас не отменена пренатальная диагностика, но мы ввели меры ограничения – отметила Элеонора Зарицкая. – Прием осуществляется строго по направлению врача, чтобы свести к минимуму контакты беременных между собой. Всех беременных с ОРВИ на дому посещает терапевт и обязательно консультирует акушер-гинеколог. Проводится тестирование на COVID-19 всем женщинам с беременностью до 12 недель, всем беременным с ОРВИ и с пневмониями в стационарах, а также тем женщинам, которые приближаются к сроку родов, чтобы минимизировать риски для новорожденных».

Амурчан старшего поколения также просят оставаться дома. При ухудшении самочувствия необходимо вызвать врача, если требуется рецепт – нужно сообщить об этом при звонке в регистратуру.

При неотложных состояниях (высокое давление, температура выше 38 градусов и прочее) лучше обратиться в «скорую помощь».