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16апреля
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сегодня, 17:00 2

Губернатор Амурской области поручил министру образования 17 апреля провести прямой эфир

Губернатор Амурской области поручил министру образования 17 апреля провести прямой эфир

«Шоковая ситуация случилась по дистанционному обучению, я считаю. Но когда этот шок закончится, мы все выйдем на уровень выше», - заявил губернатор Амурской области Василий Орлов во время общения с жителями в прямом эфире в сети Инстаграм.

По информации регионального минобра, из 294 школ в 85 учреждениях возобновили очное обучение, в 209 образовательных организациях продолжаются дистанционные уроки. Из общего числа школ в 14 действует смешанная форма обучения: часть занятий проходит удаленно, часть – очно.

Какую форму обучения выбрать – решает руководство муниципалитета, исходя из ситуации в конкретной территории.

Ранее по итогам заседания оперативного штаба в Амурской области было принято решение разрешить очное обучение в образовательных учреждениях за исключением Благовещенска, Свободного, Белогорска и Благовещенского района. Это продиктовано переполненностью классов в крупных населенных пунктах, при этом дети могут быть носителями инфекции, не проявляя симптомов.

Дистанционное обучение ведется в программах Zoom и Scype.По мнению губернатора, работать в них можно.

«Почему не все дети получают сухпайки – этот вопрос отработаем. Завтра министр образования Светлана Яковлева проведет в инстаграме прямой эфир, темы - питание, обучение, ЕГЭ. Эфир 17 апреля в 12 часов», - отметил Василий Орлов.

На вопросы подписчиков, когда вузы будут работать очно и откроются ли летние оздоровительные лагеря, губернатор пояснил, что пока сделать это нельзя. Но подготовка лагерей к открытию ведется.

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#коронавирус #образование

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    2 часа назад

    учителя совсем оборзели-задают столько сколько сами за год не рассказали

  • Макраме

    Макраме
    1 час назад

    Демидыч

    учителя совсем оборзели-задают столько сколько сами за год не рассказали



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    Текст автоответчика:

    Привет! Вы дозвонились на автоответчик вашей школы. Чтобы помочь вам и соединить с тем сотрудником, который вам нужен, просим вас прослушать все варианты, прежде чем сделать выбор.

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    - Если вы хотите, чтобы мы растили вашего ребенка вместо вас — НАЖМИТЕ 6.

    - Если вы хотите добраться до кого-то и влепить ему затрещину или просто ударить — НАЖМИТЕ 7.

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    -Чтобы высказать претензии по поводу школьных обедов — НАЖМИТЕ 0.

    Если вы вдруг осознали, что это реальный мир, ваш ребенок должен подходить серьезно и ответственно к своему поведению, к работе на уроках и домашним заданиям, и тот факт, что ваш ребенок не старается и не прилагает усилий - это не вина учителя - пожалуйста, повесьте трубку и ЖЕЛАЕМ ХОРОШЕГО ДНЯ!

    Если вы хотите прослушать это сообщение на каком-нибудь другом языке, переезжайте в ту страну, где на нем говорят. Благодарим вас за интерес к образованию!

    (с)

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