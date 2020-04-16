Губернатор Амурской области поручил министру образования 17 апреля провести прямой эфир

«Шоковая ситуация случилась по дистанционному обучению, я считаю. Но когда этот шок закончится, мы все выйдем на уровень выше», - заявил губернатор Амурской области Василий Орлов во время общения с жителями в прямом эфире в сети Инстаграм.

По информации регионального минобра, из 294 школ в 85 учреждениях возобновили очное обучение, в 209 образовательных организациях продолжаются дистанционные уроки. Из общего числа школ в 14 действует смешанная форма обучения: часть занятий проходит удаленно, часть – очно.

Какую форму обучения выбрать – решает руководство муниципалитета, исходя из ситуации в конкретной территории.

Ранее по итогам заседания оперативного штаба в Амурской области было принято решение разрешить очное обучение в образовательных учреждениях за исключением Благовещенска, Свободного, Белогорска и Благовещенского района. Это продиктовано переполненностью классов в крупных населенных пунктах, при этом дети могут быть носителями инфекции, не проявляя симптомов.

Дистанционное обучение ведется в программах Zoom и Scype.По мнению губернатора, работать в них можно.

«Почему не все дети получают сухпайки – этот вопрос отработаем. Завтра министр образования Светлана Яковлева проведет в инстаграме прямой эфир, темы - питание, обучение, ЕГЭ. Эфир 17 апреля в 12 часов», - отметил Василий Орлов.

На вопросы подписчиков, когда вузы будут работать очно и откроются ли летние оздоровительные лагеря, губернатор пояснил, что пока сделать это нельзя. Но подготовка лагерей к открытию ведется.