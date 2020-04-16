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16апреля
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сегодня, 16:57 0

Благовещенцы летом смогут поработать спасателями-матросами

Благовещенцы летом смогут поработать спасателями-матросами
Фото: admblag.ru

Жители Благовещенска могут стать спасателями-матросами. В городском управлении по делам ГОЧС появились вакантные должности на летний период с 1 июня по 31 августа включительно.

Среди обязательных требований умение плавать, хорошая физическая подготовка и возраст от 18 лет.

Основной обязанностью спасателя-матроса является дежурство на спасательном посту, а также принятие мер по оказанию помощи гражданам, терпящим бедствие на водных объектах.

Желающие получить такую работу пройдут бесплатное обучение на базе учебно-методического центра. График работы спасателей – 2/2, заработная плата – 19 757 рублей, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Анкеты на замещение вакантных должностей принимают в отделе кадров управления по делам ГОЧС Благовещенска (улица Амурская, 296, кабинет 212, телефон 99-32-07, электронная почта zagorod54@mail.ru).

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#работа

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