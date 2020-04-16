Для амурских бизнесменов расширят перечень бесплатных услуг

«Согласно полномочиям, центр "Мой Бизнес" уже сегодня берет часть расходов бизнеса на себя – мы оплачиваем затраты предпринимателей на регистрацию торгового знака, упаковку франшизы, популяризацию бизнеса, берем на себя оплату различных консультаций от специалистов для предпринимателей и так далее, – рассказала руководитель амурского Центра Татьяна Ситникова. – Однако в связи с текущей ситуацией мы видим, что у бизнеса остро встал вопрос необходимости переориентироваться в цифровое пространство, из-за чего у предпринимателей вновь возникают дополнительные расходы. Мы хотим расширить перечень непрямых финансовых услуг на базе нашего Центра и таким образом взять на себя часть расходов бизнеса, связанных с переходом на новый порядок работы».

Как рассказала Татьяна Ситникова, чтобы просчитать возможности расширения перечня, сотрудникам центра нужно понимать потребность бизнеса в конкретных видах поддержки.

Через онлайн-форму предприниматели могут подать любые предложения по услугам, которые востребованы для их бизнеса в изменившихся условиях работы. Например, предпринимателям может потребоваться создание мобильного приложения для организации службы доставки, юридические услуги, обучение или оплата консультаций по тем или иным вопросам.

Принимать предложения от предпринимателей будут до 23 апреля.