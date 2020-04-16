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16апреля
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сегодня, 16:48 1

Для амурских бизнесменов расширят перечень бесплатных услуг

Для амурских бизнесменов расширят перечень бесплатных услуг
Фото: www.yourfreedom.ru/

Амурский центр «Мой Бизнес» планирует расширить перечень безвозмездных услуг для предпринимателей. Региональное отделение центра принимает предложения от бизнесменов по введению новых непрямых финансовых услуг для них. Подать свои предложения амурчане могут через специальную форму по ссылке.

«Согласно полномочиям, центр "Мой Бизнес" уже сегодня берет часть расходов бизнеса на себя – мы оплачиваем затраты предпринимателей на регистрацию торгового знака, упаковку франшизы, популяризацию бизнеса, берем на себя оплату различных консультаций от специалистов для предпринимателей и так далее, – рассказала руководитель амурского Центра Татьяна Ситникова. – Однако в связи с текущей ситуацией мы видим, что у бизнеса остро встал вопрос необходимости переориентироваться в цифровое пространство, из-за чего у предпринимателей вновь возникают дополнительные расходы. Мы хотим расширить перечень непрямых финансовых услуг на базе нашего Центра и таким образом взять на себя часть расходов бизнеса, связанных с переходом на новый порядок работы».

Как рассказала Татьяна Ситникова, чтобы просчитать возможности расширения перечня, сотрудникам центра нужно понимать потребность бизнеса в конкретных видах поддержки.

Через онлайн-форму предприниматели могут подать любые предложения по услугам, которые востребованы для их бизнеса в изменившихся условиях работы. Например, предпринимателям может потребоваться создание мобильного приложения для организации службы доставки, юридические услуги, обучение или оплата консультаций по тем или иным вопросам.

Принимать предложения от предпринимателей будут до 23 апреля.

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#бизнес

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Комментарии
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  • mm_Фёдор Якушев

    mm_Фёдор Якушев
    7 минут назад

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