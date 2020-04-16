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16апреля
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сегодня, 16:34 2

Губернатор: сельское хозяйство и строительство будем поддерживать до последнего

Губернатор: сельское хозяйство и строительство будем поддерживать до последнего

Обеспечение продовольственной безопасности – одна из главных задач области в период коронавирусной инфекции. Это подчеркнул Василий Орлов в ходе общения с амурчанами в сети инстаграм. Эту отрасль, а также строительство амурские власти будут поддерживать «до последнего».

Сельскохозяйственные работы в области в этом году начались на одну неделю раньше обычных сроков. Ограничения по коронавирусной инфекции их не коснулись.

Губернатор с удовлетворением отметил, что посевная ранних зерновых культур идет в графике. Засеяно более 80 тысяч гектаров. Это в два раза больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Аграрии засеяли пшеницей 38 960 гектаров, выполнив 28 % от плана, ячменем – 37 482 гектара, что составляет 89 % от плана, овсом – 1 370 гектаров и тритикале – 95 гектаров.

Перевыполнили план сева ячменя хозяйства Бурейского района – на 115 %, Тамбовского – на 112 %, Михайловского – на 107 %. Близки к завершению сева ячменя Ивановский, Константиновский и Октябрьский хозяйства. Тамбовский, Серышевский и Ивановский районы одновременно ведут, сев кормовых культур на площади 567 гектаров.

Строительная отрасль также является стратегической, по мнению губернатора, так как она дает самую большую мультипликацию на экономику: это и производство, и занятость.

«Сельское хозяйство и стройку будем поддерживать до последнего», - подчеркнул губернатор.

Со всеми мерами поддержки бизнеса глава области рекомендовал ознакомиться на портале правительства в специальной вкладке.

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#бизнес #коронавирус #сельское хозяйство #строительство

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    24 минуты назад

    Сою уже нельзя в Китай вывозить.

    Добивать будут, пока ничего не останется.

  • mm_Фёдор Якушев

    mm_Фёдор Якушев
    7 минут назад

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