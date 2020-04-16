Губернатор: сельское хозяйство и строительство будем поддерживать до последнего

Обеспечение продовольственной безопасности – одна из главных задач области в период коронавирусной инфекции. Это подчеркнул Василий Орлов в ходе общения с амурчанами в сети инстаграм. Эту отрасль, а также строительство амурские власти будут поддерживать «до последнего».

Сельскохозяйственные работы в области в этом году начались на одну неделю раньше обычных сроков. Ограничения по коронавирусной инфекции их не коснулись.

Губернатор с удовлетворением отметил, что посевная ранних зерновых культур идет в графике. Засеяно более 80 тысяч гектаров. Это в два раза больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Аграрии засеяли пшеницей 38 960 гектаров, выполнив 28 % от плана, ячменем – 37 482 гектара, что составляет 89 % от плана, овсом – 1 370 гектаров и тритикале – 95 гектаров.

Перевыполнили план сева ячменя хозяйства Бурейского района – на 115 %, Тамбовского – на 112 %, Михайловского – на 107 %. Близки к завершению сева ячменя Ивановский, Константиновский и Октябрьский хозяйства. Тамбовский, Серышевский и Ивановский районы одновременно ведут, сев кормовых культур на площади 567 гектаров.

Строительная отрасль также является стратегической, по мнению губернатора, так как она дает самую большую мультипликацию на экономику: это и производство, и занятость.

«Сельское хозяйство и стройку будем поддерживать до последнего», - подчеркнул губернатор.

Со всеми мерами поддержки бизнеса глава области рекомендовал ознакомиться на портале правительства в специальной вкладке.