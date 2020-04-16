Проведен последний в этом сезоне подрыв льда на реке Амур в Приамурье

В Амурской области произведен последний в этом сезоне, четвертый по счету, подрыв льда на реке Амур. Работы провели в районе села Албазино Сковородинского района.

До этого взрывные работы были проведены в районе сел Ушаково и Нововоскресеновка Шимановского района и в районе села Черняево Магдагачинского района, в местах возможного образования заторов на реке Амур. Цель – снижение риска подтопления населенных пунктов при прохождении ледохода.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, на реках региона продолжаются процессы периода вскрытия рек. Угрозы подтопления населенных пунктов и объектов инфраструктуры нет. Произошло вскрытие реки Архара, реки Амур в районе села Иннокентьевка, реки Зея в районе Благовещенска и реки Томь.

Согласно прогнозу Амурского ЦГМС, в связи с высокими температурами воздуха вскрытие рек будет проходить на 2-4 дня раньше ожидаемых сроков. Вскрытие рек бассейна Амура в Амурской области ожидается в сроки, близкие к прошлогодним, на 4-6 дней раньше нормы.

При сложившихся гидрометеорологических условиях максимальные уровни воды при вскрытии ожидаются в пределах и ниже нормы. Паводки категории опасного явления и подтопления в период весеннего половодья не прогнозируются.

Фото, видео: 28.mchs.gov.ru