Детские горки и качели в Приамурье спрятали от посетителей под тентами (фото)

В Приамурье ограничили доступ к общественным местам на улице. В городах и районах области огородили детские и спортивные площадки.

Такие меры власти приняли в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции и массового скопления людей. Решение приняли на основании Указа Президента и распоряжения губернатора Амурской области о введении режима повышенной готовности, сообщает сайт областного правительства.

В Благовещенске леерными ограждениями обозначили, что на детскую площадку на набережной Благовещенска вход запрещен. Проход в городской парк, Первомайский парк и парк «Дружбы» тоже закрыты для посетителей.

В Тынде временно ограничен доступ к детским игровым комплексам, расположенным на территории городского парка и пляжной зоны. Такое ограничение будет действовать до 30 апреля 2020 года, пока действует режим самоизоляции. Дополнительно в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности тындинцев городская площадь и парк на время пандемии будут подвержены регулярной санобработке.

«Не расслабляемся, посоветовала мэр Тынды марина Михайлова горожанам в своем Инстаграме. – С целью исключения скопления ребятишек, доступ к детским игровым комплексам ограничен до окончания пандемии. Если беспечные граждане и предприниматели не одумаются, в области может быть введен карантин с полным закрытием предприятий вплоть до комендантского часа. Ну как еще до вас, дорогие, достучаться? Успеете еще погулять по площади».

В Октябрьском районе во избежание массового скопления людей изолировали общественные пространства на территории сел. Детская площадка «Радуга» и спортивные площадки временно не работают до особого распоряжения.

В Свободненском районе с 20 апреля будет проводиться обработка дезинфицирующими средствами учреждений образования, а также прилегающих к ним территорий. Территории образовательных учреждений огородят сигнальными лентами, оставив в свободном доступе только входы в школы и детские сады.

Ограничительные меры приняли и в городе Зея. Здесь огородили и закрыли для посещения не только детскую площадку, но и стадион. В Магдагачинском районе проводят дезинфекционную обработку территорий детских игровых площадок.