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16апреля
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сегодня, 16:22 1

Детские горки и качели в Приамурье спрятали от посетителей под тентами (фото)

Детские горки и качели в Приамурье спрятали от посетителей под тентами (фото)
Фото: amurobl.ru

В Приамурье ограничили доступ к общественным местам на улице. В городах и районах области огородили детские и спортивные площадки.

Такие меры власти приняли в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции и массового скопления людей. Решение приняли на основании Указа Президента и распоряжения губернатора Амурской области о введении режима повышенной готовности, сообщает сайт областного правительства.

В Благовещенске леерными ограждениями обозначили, что на детскую площадку на набережной Благовещенска вход запрещен. Проход в городской парк, Первомайский парк и парк «Дружбы» тоже закрыты для посетителей.

В Тынде временно ограничен доступ к детским игровым комплексам, расположенным на территории городского парка и пляжной зоны. Такое ограничение будет действовать до 30 апреля 2020 года, пока действует режим самоизоляции. Дополнительно в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности тындинцев городская площадь и парк на время пандемии будут подвержены регулярной санобработке.

«Не расслабляемся, посоветовала мэр Тынды марина Михайлова горожанам в своем Инстаграме. – С целью исключения скопления ребятишек, доступ к детским игровым комплексам ограничен до окончания пандемии. Если беспечные граждане и предприниматели не одумаются, в области может быть введен карантин с полным закрытием предприятий вплоть до комендантского часа. Ну как еще до вас, дорогие, достучаться? Успеете еще погулять по площади».

В Октябрьском районе во избежание массового скопления людей изолировали общественные пространства на территории сел. Детская площадка «Радуга» и спортивные площадки временно не работают до особого распоряжения.

В Свободненском районе с 20 апреля будет проводиться обработка дезинфицирующими средствами учреждений образования, а также прилегающих к ним территорий. Территории образовательных учреждений огородят сигнальными лентами, оставив в свободном доступе только входы в школы и детские сады.

Ограничительные меры приняли и в городе Зея. Здесь огородили и закрыли для посещения не только детскую площадку, но и стадион. В Магдагачинском районе проводят дезинфекционную обработку территорий детских игровых площадок.

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Комментарии
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  • mm_Фёдор Якушев

    mm_Фёдор Якушев
    7 минут назад

    Карантин, самоизоляция и не чем себя занять? Подкачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая (исходя из личного опыта), это революция в спорте. вот сами почитайте ---- http://prees.2sms.ru

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