Губернатор: мы пытаемся помочь застрявшим за границей амурчанам

Амурские власти получили просьбы о помощи от амурчан, которые не могут вернуться в Россию. Одни находятся в Хэйхэ, другие – на Бали.

«В Хэйхэ сидит 5 человек. Их вопросом занимается министерство экономического развития и внешних связей. Были временные коридоры, но люди ими не воспользовались. Сейчас проблема в том, что китайцы нас боятся и сами не хотят открывать границу. Также на контроле семья, которая находится на острове Бали. Там сложность в том, что у них ребенок с заболеванием, которое лечится редкими лекарствами японского производства. Все люди на контроле, пытаемся им помочь. Хотя я не понимаю, почему людям потребовалось в разгар пандемии ехать за границу», - пояснил губернатор.

Глава области заверил, что на Бали вскорости может быть направлен борт.