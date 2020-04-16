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16апреля
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сегодня, 16:22 7

Губернатор: мы пытаемся помочь застрявшим за границей амурчанам

Губернатор: мы пытаемся помочь застрявшим за границей амурчанам

Амурские власти получили просьбы о помощи от амурчан, которые не могут вернуться в Россию. Одни находятся в Хэйхэ, другие – на Бали.

«В Хэйхэ сидит 5 человек. Их вопросом занимается министерство экономического развития и внешних связей. Были временные коридоры, но люди ими не воспользовались. Сейчас проблема в том, что китайцы нас боятся и сами не хотят открывать границу. Также на контроле семья, которая находится на острове Бали. Там сложность в том, что у них ребенок с заболеванием, которое лечится редкими лекарствами японского производства. Все люди на контроле, пытаемся им помочь. Хотя я не понимаю, почему людям потребовалось в разгар пандемии ехать за границу», - пояснил губернатор.

Глава области заверил, что на Бали вскорости может быть направлен борт.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    39 минут назад

    вот пусть там и сидят с редкими болезнями

  • Лесник28

    Лесник28
    37 минут назад

    СказочноеБали

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    37 минут назад

    Да заболевание у них одно, не сказать что особо редкое - СЛАБОУМИЕ!

  • Гортензия28

    Гортензия28
    31 минута назад

    Вот тут соглашусь. Лучше бы таких безалаберных пока не впускать. В разгар эпидемии у них хватило ума за границу рвануть, потом по гостям попрутся с такой сознательностью.

  • MadNigra

    MadNigra
    22 минуты назад

    Семья в Индии лечится лекарствами из Японии.

  • mm_Фёдор Якушев

    mm_Фёдор Якушев
    6 минут назад

    Карантин, самоизоляция и не чем себя занять? Подкачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая (исходя из личного опыта), это революция в спорте. вот сами почитайте ---- http://prees.2sms.ru

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    5 минут назад

    Что вы, блин, несете....

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