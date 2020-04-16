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сегодня, 16:07 9

Губернатор Амурской области: закрытую охоту и открытые торговые центры сравнивать нельзя

Губернатор Амурской области: закрытую охоту и открытые торговые центры сравнивать нельзя

Василий Орлов отметил, что в связи с запретом весенней охоты он получил очень много обращений от недовольных охотников. При этом в противопоставление приводились в примеры торговые центры, которые ежедневно посещают тысячи людей. Их открыли 13 апреля.

15 апреля был подписан запрет на весеннюю охоту, в Амурской области это случилось впервые. Охотники с просьбой разрешить сезон штурмовали охотуправление, средства массовой информации и соцсети губернатора.

«У меня есть друзья охотники, пришло много обращений. Но есть жесткий федеральный запрет. При всем уважении к охотникам, охота – это хобби, а вот когда бизнес работает – это возможность кормить семьи. Давайте не будем сравнивать», - жестко прокомментировал губернатор.

В то же время амурскому бизнесу предложены разноплановые меры господдержки, руку на пульсе держит амурского региональное отделение «Опоры России» и региональное минэкономразвития.

«Сегодня задача – не похоронить экономику. Если в наводнение мы понимали, что делать, сейчас не очень. Были приняты облегченные меры работы бизнеса. Принят пакет мер на 1 млрд 45 млн рублей, значительно снизили налоги. Открыли ряд отраслей при соблюдении мер безопасности: маски, дезинфекция, дистанция. Еще будем принимать пакет мер поддержки, поручения минэкономики даны, все пострадавшие отрасли будут поддержаны. Видим, что уже есть ущерб для бизнеса и бюджета, будем сокращать расходные обязательства. Есть падение валового регионального продукта на 3 %, но по сравнению в другими регионами – это цветочки», - пояснил губернатор.

Однако ряд отраслей все же открыть нельзя, это касается гостиниц, турбизнеса, спортзалов.

«Я сам сильно скучаю по спортзалу, но Роспотребнадзор не разрешает их открывать, это высокий риск передачи инфекций», - отметил Василий Орлов.

На вопрос, вернутся ли китайские строители на стройки, губернатор ответил, что это проблематично. На амурских стройках было задействовано до 1000 высококвалифицированных рабочих, область рассчитывала на них. Но сделать пока ничего нельзя.

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#бизнес #коронавирус

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    54 минуты назад

    Производители продуктов питания кормят, а не торговые сети....

  • Лесник28

    Лесник28
    36 минут назад

    Криптоаналитик: согласен, при чем тут ТЦ.

  • Ян80

    Ян80
    32 минуты назад

    Лесник28

    Криптоаналитик: согласен, при чем тут ТЦ.



    В ТЦ работает огромное количество благовещенцев. При их закрытии все они потеряют работу и источник существования.

    ТРЦ "Острова" вообще "градообразуещее предприятие" (шутка)))). Но если без шуток, то в "Островах" самое большое количество работающих благовещенцев (где то я находил такую информацию)

    а по поводу охоты я считаю, что запрет на охоту -- это ошибка. Люди раздражены всякими ограничениями, экономика области ( как и всей России) на спаде, реальной помощи от властей пока никакой нет. Раздражение может перерасти в протест. И не надо забывать что после отмены всех ограничений все таки состоится всенародное голосование за поправки в Конституцию. Думаю, что после "карантина" сторонников у власти и ЕР существенно поубавится. Хотя ограничения по КОВИД-19 вроде прямо и не связаны с этим , но это может стать причиной протестного голосования избирателей. Но так далеко Орлов и его советники почему то прогнозировать не могут.

    На эпидемиологическую обстановку в АО охота конечно никак не повлияет, этот аргумент не состоятелен. Выезд на охоту может повлиять только на обострение хронических заболеваний печени у охотников, но это с лихвой компенсируется полученными впечатлениями.))))

    --

  • MadNigra

    MadNigra
    24 минуты назад



    Однако ряд отраслей все же открыть нельзя, это касается гостиниц, турбизнеса, спортзалов.



    Откройте, блин, гостиницы с одновременным проживанием в номере не более 1 человека.

    Несерьёзно как то в машине ночевать в командировках.

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    21 минута назад

    Ян80

    Лесник28

    Криптоаналитик: согласен, при чем тут ТЦ.



    В ТЦ работает огромное количество благовещенцев. При их закрытии все они потеряют работу и источник существования.



    Почти все потеряют работу, кого заставили принудительно самоизолироваться, ТЦ у нас не незаменимые.



    ТРЦ "Острова" вообще "градообразуещее предприятие" (шутка)))). Но если без шуток, то в "Островах" самое большое количество работающих благовещенцев (где то я находил такую информацию)



    Хреновая у вас информация. С Федорчука не убудет, не самый бедный в городе парень.



    а по поводу охоты я считаю, что запрет на охоту -- это ошибка. Люди раздражены всякими ограничениями, экономика области ( как и всей России) на спаде, реальной помощи от властей пока никакой нет. Раздражение может перерасти в протест. И не надо забывать что после отмены всех ограничений все таки состоится всенародное голосование за поправки в Конституцию. Думаю, что после "карантина" сторонников у власти и ЕР существенно поубавится. Хотя ограничения по КОВИД-19 вроде прямо и не связаны с этим , но это может стать причиной протестного голосования избирателей. Но так далеко Орлов и его советники почему то прогнозировать не могут.



    Поддерживаю.



    На эпидемиологическую обстановку в АО охота конечно никак не повлияет, этот аргумент не состоятелен. Выезд на охоту может повлиять только на обострение хронических заболеваний печени у охотников, но это с лихвой компенсируется полученными впечатлениями.))))

    --

  • Yomel

    Yomel
    14 минут назад

    Губернатор ЛЖЕЦ!!! НЕТ федерального запрета на охоту. НЕТ!!! Есть РЕКОМЕНДАЦИИ!!!

    А вот указ ВВП о недопущении излишних мер, ущимляющих права граждан, ЕСТЬ! Сегодня Губернатор открыто наврал своему народу!!!

  • ну вот

    ну вот
    10 минут назад

    Криптоаналитик
    Ян80

    Лесник28

    Криптоаналитик: согласен, при чем тут ТЦ.



    В ТЦ работает огромное количество благовещенцев. При их закрытии все они потеряют работу и источник существования.



    Почти все потеряют работу, кого заставили принудительно самоизолироваться, ТЦ у нас не незаменимые.



    ТРЦ "Острова" вообще "градообразуещее предприятие" (шутка)))). Но если без шуток, то в "Островах" самое большое количество работающих благовещенцев (где то я находил такую информацию)



    Хреновая у вас информация. С Федорчука не убудет, не самый бедный в городе парень.



    а по поводу охоты я считаю, что запрет на охоту -- это ошибка. Люди раздражены всякими ограничениями, экономика области ( как и всей России) на спаде, реальной помощи от властей пока никакой нет. Раздражение может перерасти в протест. И не надо забывать что после отмены всех ограничений все таки состоится всенародное голосование за поправки в Конституцию. Думаю, что после "карантина" сторонников у власти и ЕР существенно поубавится. Хотя ограничения по КОВИД-19 вроде прямо и не связаны с этим , но это может стать причиной протестного голосования избирателей. Но так далеко Орлов и его советники почему то прогнозировать не могут.



    Поддерживаю.



    На эпидемиологическую обстановку в АО охота конечно никак не повлияет, этот аргумент не состоятелен. Выезд на охоту может повлиять только на обострение хронических заболеваний печени у охотников, но это с лихвой компенсируется полученными впечатлениями.))))

    --



    а причем тут Федорчук, вопрос про арендаторов ведь наверно, при закрытии ТЦ, они лишатся работы, ну

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    7 минут назад

    ну вот

    Криптоаналитик

    Ян80

    Лесник28

    Криптоаналитик: согласен, при чем тут ТЦ.


    В ТЦ работает огромное количество благовещенцев. При их закрытии все они потеряют работу и источник существования.


    Почти все потеряют работу, кого заставили принудительно самоизолироваться, ТЦ у нас не незаменимые.



    ТРЦ "Острова" вообще "градообразуещее предприятие" (шутка)))). Но если без шуток, то в "Островах" самое большое количество работающих благовещенцев (где то я находил такую информацию)


    Хреновая у вас информация. С Федорчука не убудет, не самый бедный в городе парень.



    а по поводу охоты я считаю, что запрет на охоту -- это ошибка. Люди раздражены всякими ограничениями, экономика области ( как и всей России) на спаде, реальной помощи от властей пока никакой нет. Раздражение может перерасти в протест. И не надо забывать что после отмены всех ограничений все таки состоится всенародное голосование за поправки в Конституцию. Думаю, что после "карантина" сторонников у власти и ЕР существенно поубавится. Хотя ограничения по КОВИД-19 вроде прямо и не связаны с этим , но это может стать причиной протестного голосования избирателей. Но так далеко Орлов и его советники почему то прогнозировать не могут.


    Поддерживаю.



    На эпидемиологическую обстановку в АО охота конечно никак не повлияет, этот аргумент не состоятелен. Выезд на охоту может повлиять только на обострение хронических заболеваний печени у охотников, но это с лихвой компенсируется полученными впечатлениями.))))

    --




    а причем тут Федорчук, вопрос про арендаторов ведь наверно, при закрытии ТЦ, они лишатся работы, ну


    Знаете я в общем болею за малый бизнес, но "купи-продай привет Китай" в нынешней ситуации такой себе бизнес.

    Честно оппонент не уточнил, я и сослался на сам ТЦ.

  • mm_Фёдор Якушев

    mm_Фёдор Якушев
    7 минут назад

    Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помаленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров. Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- https://cuz.su/prees

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