Губернатор Амурской области: закрытую охоту и открытые торговые центры сравнивать нельзя

Василий Орлов отметил, что в связи с запретом весенней охоты он получил очень много обращений от недовольных охотников. При этом в противопоставление приводились в примеры торговые центры, которые ежедневно посещают тысячи людей. Их открыли 13 апреля.

15 апреля был подписан запрет на весеннюю охоту, в Амурской области это случилось впервые. Охотники с просьбой разрешить сезон штурмовали охотуправление, средства массовой информации и соцсети губернатора.

«У меня есть друзья охотники, пришло много обращений. Но есть жесткий федеральный запрет. При всем уважении к охотникам, охота – это хобби, а вот когда бизнес работает – это возможность кормить семьи. Давайте не будем сравнивать», - жестко прокомментировал губернатор.

В то же время амурскому бизнесу предложены разноплановые меры господдержки, руку на пульсе держит амурского региональное отделение «Опоры России» и региональное минэкономразвития.

«Сегодня задача – не похоронить экономику. Если в наводнение мы понимали, что делать, сейчас не очень. Были приняты облегченные меры работы бизнеса. Принят пакет мер на 1 млрд 45 млн рублей, значительно снизили налоги. Открыли ряд отраслей при соблюдении мер безопасности: маски, дезинфекция, дистанция. Еще будем принимать пакет мер поддержки, поручения минэкономики даны, все пострадавшие отрасли будут поддержаны. Видим, что уже есть ущерб для бизнеса и бюджета, будем сокращать расходные обязательства. Есть падение валового регионального продукта на 3 %, но по сравнению в другими регионами – это цветочки», - пояснил губернатор.

Однако ряд отраслей все же открыть нельзя, это касается гостиниц, турбизнеса, спортзалов.

«Я сам сильно скучаю по спортзалу, но Роспотребнадзор не разрешает их открывать, это высокий риск передачи инфекций», - отметил Василий Орлов.

На вопрос, вернутся ли китайские строители на стройки, губернатор ответил, что это проблематично. На амурских стройках было задействовано до 1000 высококвалифицированных рабочих, область рассчитывала на них. Но сделать пока ничего нельзя.