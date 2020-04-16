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16апреля
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сегодня, 16:05 0

Надежду Бабкину перевезли в военный госпиталь

Надежду Бабкину перевезли в военный госпиталь
Фото: instagram.com/ngbabkina/?hl=ru

70-летняя Надежда Бабкина находится в военном госпитале имени Вишневского. Певицу перевезли из другой больницы и разместили в VIP-палате.

В военном госпитале ранее лечились Иосиф Кобзон, Лидия Федосеева-Шукшина, Борис Березовский. Как сообщили в учреждении, здесь уже есть все условия для больных коронавирусом.

У Надежды Бабкиной ранее подтвердился коронавирус, поэтому состояние артистки вызывает опасение у медиков. Течение COVID-19 осложняется рядом других заболеваний – гипертонией, проблемами с щитовидной железой.

«Сознание у Надежды Георгиевны периодически проясняется, она реагирует на элементарные вопросы, выполняет команды врачей, но с персоналом общается исключительно жестами. Другой возможности просто нет, потому что со 2-го апреля она на искусственной вентиляции легких – в шею вставлена трубка, и питание осуществляется через зонд. Насколько нам известно, Надежда Георгиевна почти две недели пыталась заниматься дома самолечением. Поэтому усугубила ситуацию – так ни в коем случае делать нельзя», – сообщил источник «СтарХиту».

Сейчас остается загадкой, где Бабкина могла подхватить опасное заболевание. Бытует мнение, что ее заразил Лев Лещенко, который якобы пришел ее поздравить с днем рождения 19 марта.

«У нее выключен же телефон сейчас. Но она молодец, сильный человек, и я молю Бога, чтобы у нее все было хорошо. Когда она выйдет из этого состояния, я подпрыгну даже выше, чем тогда, когда врачи принесли мне собственный третий анализ с отрицательным результатом. Подниму не только два пальца в знаке «виктория» («победа»), а все конечности. Как только выйдет на связь, хочу ей позвонить и сказать самые добрые слова. И всем хочу сказать: «Ребята не отчаивайтесь». Мне 78 лет, я собрал все силы, я преодолел — так надо воспринимать даже самые тяжелые вызовы», – высказался Лещенко по поводу сложившейся ситуации.

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#коронавирус #шоу-бизнес

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