В Благовещенске изменится схема движения автобусов из-за ремонта на Калинина

Фото: благовещенск.рф

Движение маршрутов 2К (при движении из города), 4, 12, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 38 будет проходить по следующей схеме: улица Калинина – улица Тенистая – улица Шевченко – улица Пролетарская – улица Богдана Хмельницкого – улица Красноармейская, далее по утвержденному маршруту.

Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться по улице Богдана Хмельницкого на временных остановках, обозначенных дорожными знаками «Место остановки автобуса».

Маршрут № 44 будет ходить по схеме: улица Мухина – улица Октябрьская – улица Калинина – улица Красноармейская, далее по утвержденному маршруту.

Как пишет пресс-служба администрации Благовещенска, мэрия просит автовладельцев в период ремонта использовать для проезда альтернативные маршруты движения.