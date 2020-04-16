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16апреля
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сегодня, 15:54 2

В Благовещенске изменится схема движения автобусов из-за ремонта на Калинина

В Благовещенске изменится схема движения автобусов из-за ремонта на Калинина
Фото: благовещенск.рф

В Благовещенске с 25 апреля автобусы нескольких маршрутов частично изменят схему движения на период выполнения ремонтных работ по улице Калинина (на участке от Тенистой до Октябрьской). Магистраль будет отремонтирована в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Движение маршрутов 2К (при движении из города), 4, 12, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 38 будет проходить по следующей схеме: улица Калинина – улица Тенистая – улица Шевченко – улица Пролетарская – улица Богдана Хмельницкого – улица Красноармейская, далее по утвержденному маршруту.

Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться по улице Богдана Хмельницкого на временных остановках, обозначенных дорожными знаками «Место остановки автобуса».

Маршрут № 44 будет ходить по схеме: улица Мухина – улица Октябрьская – улица Калинина – улица Красноармейская, далее по утвержденному маршруту.

Как пишет пресс-служба администрации Благовещенска, мэрия просит автовладельцев в период ремонта использовать для проезда альтернативные маршруты движения.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Nakamura

    Nakamura
    44 минуты назад

    Дибилы, возьмите эти деньги и выдайте ЗП бюджетникам. Учреждения у которых доходы от платной деятельности сдохнут. Вы что делаете

  • mm_Фёдор Якушев

    mm_Фёдор Якушев
    7 минут назад

    Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помаленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров. Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- https://cuz.su/prees

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