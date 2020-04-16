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16апреля
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сегодня, 15:46 3

Василий Орлов: просто так тестировать всех желающих на коронавирус дорого и бессмысленно

Василий Орлов: просто так тестировать всех желающих на коронавирус дорого и бессмысленно

Губернатор Василий Орлов рассказал, что тесты проводятся тем, кто прилетел из-за границы, контактировал к потенциальными зараженными и медикам.

«У нас есть запас тестов. Мы тестируем до 300 человек в день. На ГПЗ проводятся тесты для работников, у них есть скученность. Просто так тестировать всех желающих смысла нет. Сейчас, да – мы в “зеленой зоне”, но математическая модель предупреждает о возможном росте. Мы не имеем права сейчас растратить то, что есть», - рассказал губернатор.

Много вопросов поступило и по поводу того, что в торговых центрах не пускают людей без масок, но тут же предлагают их купить.

«Мы разрешили работать торговым центрам, обязав их оборудовать точки продажи масок. Сейчас они есть в свободной продаже, цены совсем не большие. Если пришел человек, которому не дорого ни свое здоровье, ни чужое - не продавайте ему ничего», - посоветовал губернатор предпринимателям.

Коснулся глава области и повышения цен на иммуномодуляторы.

«Лимоны – анекдот. 600 рублей! Советую пить концентрированный лимонный сок, бутылка – 100-150 рублей. Вспомните историю с огурцами – кому они сейчас нужны. То же самое будет и с лимонами», - поделился губернатор.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Котофея

    Котофея
    58 минут назад

    Значит, делаем выводы, что заболевших гораздо больше. В других регионах тестируют как минимум тех, кто с пневмонией.

  • mm_Фёдор Якушев

    mm_Фёдор Якушев
    6 минут назад

    Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помаленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров. Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- https://cuz.su/prees

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