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16апреля
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сегодня, 15:40 5

Благовещенский предприниматель, торговавший масками вне аптечного пункта, пойдет под суд

Благовещенский предприниматель, торговавший масками вне аптечного пункта, пойдет под суд

В Благовещенском городском суде рассмотрят три дела о соблюдении санитарно-эпидемиологических правил. Одно из заседаний посвятят владельцу кафе, продававшему медицинские маски.

Индивидуального предпринимателя привлекли к суду за торговлю медицинскими масками в помещении общепита. Сайт Благовещенского городского суда, сообщает, что владелец кафе «Первомайское» обвиняется в нарушении пункта 5 Постановления Правительства РФ от 3 апреля 2020 года № 431.

Правительством России установлен запрет на розничную куплю-продажу товаров, не имеющих лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в части розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения.

Как сообщало Амур.инфо в торговых центрах Благовещенска появились точки продаж масок. 15 апреля многих посетителей возмутило, что маски вынуждают покупать желающих посетить общественное место.

Благовещенский суд также рассмотрит два дела в отношении владельцев заведений общепита, не приостановивших свою деятельность. По версии обвинения мини-бар «Мюнхен» и бар в магазине «Градусы» нарушили пункт 4 части 4 распоряжения губернатора Амурской области от 7 апреля 2020 года № 54-р.

Распоряжение предписывает приостановить в Благовещенске, Свободном и Белогорске в период с 7 по 12 апреля деятельность объектов общественного питания открытого типа: ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос.

Административные материалы будут рассмотрены судом по существу в ближайшее время.

13 апреля Благовещенский городской суд разместил информацию о первом административном деле за нарушение режима самоизоляции. К суду привлекли жителя Амурской области, побывавшего в Таиланде и покинувшего квартиру.

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#коронавирус #суды

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Универмаг, Амурская ярмарка,и т.п. все торгуют, невзирая на закон.

  • гедонист

    гедонист
    1 час назад

    У них шрифты позалепило? Все торгуют. Кэшки те же. В магазин без маски не пускают. Маска на кассе. Гигиеническая

  • ...ru

    ...ru
    58 минут назад

    Уже отменили действие этого постановления.

  • Ditrih

    Ditrih
    49 минут назад

    Юридически запрет действовал с 13.04. Потом его приостановили (поняли видимо, что внезапными запретами создают дефицит - никто даже при лицензии с такой смешной наценкой себе в убыток продавать их не будет). Интересно, какой датой протокол составлен...

  • mm_Фёдор Якушев

    mm_Фёдор Якушев
    6 минут назад

    Kаpaнтин, сaмoизoляция и не чeм ceбя зaнять? Прокaчай свое тaло сидя дома без упражнaний, диeт и xимии. Убpать бoкa и пузo, накачать pуки, преcc, спину и дажe попу можно за нeделю другую cидя дoмa и ничегo не дeлaя (исxoдя из личногo oпытa) , этo ревoлюция в спoрте. вoт cами почитaйтe ---- http://ipsite.org/36t15

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