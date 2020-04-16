Благовещенский предприниматель, торговавший масками вне аптечного пункта, пойдет под суд

В Благовещенском городском суде рассмотрят три дела о соблюдении санитарно-эпидемиологических правил. Одно из заседаний посвятят владельцу кафе, продававшему медицинские маски.

Индивидуального предпринимателя привлекли к суду за торговлю медицинскими масками в помещении общепита. Сайт Благовещенского городского суда, сообщает, что владелец кафе «Первомайское» обвиняется в нарушении пункта 5 Постановления Правительства РФ от 3 апреля 2020 года № 431.

Правительством России установлен запрет на розничную куплю-продажу товаров, не имеющих лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в части розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения.

Как сообщало Амур.инфо в торговых центрах Благовещенска появились точки продаж масок. 15 апреля многих посетителей возмутило, что маски вынуждают покупать желающих посетить общественное место.

Благовещенский суд также рассмотрит два дела в отношении владельцев заведений общепита, не приостановивших свою деятельность. По версии обвинения мини-бар «Мюнхен» и бар в магазине «Градусы» нарушили пункт 4 части 4 распоряжения губернатора Амурской области от 7 апреля 2020 года № 54-р.

Распоряжение предписывает приостановить в Благовещенске, Свободном и Белогорске в период с 7 по 12 апреля деятельность объектов общественного питания открытого типа: ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос.

Административные материалы будут рассмотрены судом по существу в ближайшее время.

13 апреля Благовещенский городской суд разместил информацию о первом административном деле за нарушение режима самоизоляции. К суду привлекли жителя Амурской области, побывавшего в Таиланде и покинувшего квартиру.