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16апреля
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сегодня, 15:26 0

Стюардессы рассказали страшную правду о работе во время коронавируса

Стюардессы рассказали страшную правду о работе во время коронавируса
Фото: Lukas Bieri с сайта Pixabay

Стюардессы нескольких американских авиакомпаний на условиях анонимности рассказали жуткую правду о перелетах во время пандемии коронавируса. Женщины считают, что нужно запретить все пассажирские перелеты.

По мнению одной из бортпроводниц, авиакомпании и сотрудники отрасли только усугубляют ситуацию с распространением инфекции. «Нет никаких сомнений в том, что именно авиаперевозки способствовали такому быстрому распространению коронавируса в мире», – уточнила она, добавив, что при этом никому нет дела до благополучия членов экипажа.  

Например, крупный перевозчик Delta разослал пилотам инструктаж, в котором говорится, что, если они были положительно протестированы на COVID-19, им не следует сообщать об этом другим.

Кроме того, другая стюардесса отметила, что компании по-прежнему не соблюдают санитарные требования. «Пандемия! Была ли проведена дополнительная уборка? Нет. У нас нет времени и ресурсов. Соблюдалось ли хотя бы социальное дистанцирование? Тоже нет», – уточнила она.  

Еще одна сотрудница авиационной отрасли считает, что неосознанные туристы тоже виноваты в сложившейся ситуации. «Если пассажир может забронировать билет на рейс, то он считает, что он может лететь. Именно так устроено наше общество», – пояснила она.

Ее коллега согласилась с этим и рассказала, что на днях в самолете была пара, которая летела на отдых, так как смогла купить дешевые билеты. «Я действительно собирался спросить их, что они будут делать в городе, который закрыт на карантин, но не стал тратить свои нервы», – цитирует бортпроводника «Лента.ру».

Тем не менее, все опрошенные единогласно сошлись на том, что грузовые рейсы, а также рейсы крайней необходимости (например, для перевозки медицинского персонала) не должны быть приостановлены. Вдобавок многие выступили за то, чтобы пассажиры предъявляли документы, подтверждающие важность их поездки.

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#коронавирус

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