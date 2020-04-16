Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:28 16

Василий Орлов: мы не можем закрыть аэропорт

Василий Орлов: мы не можем закрыть аэропорт

Несколько десятков амурчан попросили губернатора Амурской области закрыть аэропорт, потому что все случаи коронавируса были завозными из других регионов. Подтверждал это и Роспотребнадзор. Глава региона пояснил, что закрыть аэропорт нельзя – это ограничение передвижения граждан.

«Все прилетающие составляют анкеты, резко сокращено число рейсов. Нашему Роспотребнадзору надо памятник поставить, как они отрабатывают всех прилетевших. Отдельная зона риска – 30 тысяч человек, стройка ГПЗ. Они должны летать. Там введены меры безопасности: развернута медицинская инфраструктура, устроены смены, условия для изоляции. Под Свободным выделили лагеря, где прибывшие будут проходить двухнедельный карантин. Вахтовики будут привозиться чартерными рейсами», - рассказал Василий Орлов.

Кроме того, глава области напомнил, что газовики приобрели для аэропорта тепловизорное оборудование.

«Но к сожалению, есть бессимптомники. У нас такие случаи тоже были. У нас двое таких было. Они могли и дома лечиться, но мы их изолировали для того, чтоб не заразили других», - пояснил губернатор.

На вопрос одного из вахтовиков, заехавшего на ГПЗ во время карантина месяц назад, когда можно выехать, губернатор пояснил: как только появится возможность ослабить режим, сразу всех выпустят.

Просмотров всего: 1329

#коронавирус

распечатать


Коронавирус

Амурчан из группы риска по заболеванию коронавирусом будут осматривать мобильные бригады
Общество 1

Губернатор Амурской области поручил министру образования 17 апреля провести прямой эфир

Коронавирус 2

Губернатор: сельское хозяйство и строительство будем поддерживать до последнего
Коронавирус 1

Детские горки и качели в Приамурье спрятали от посетителей под тентами (фото)
Комментарии
Показать все (16) Обсудить на форуме
  • MadNigra

    MadNigra
    1 час назад



    строители ГПЗ должны летать



    Т.е. это всё из за Бабла? Мало того, из за Московского бабла. Это из за них уася подставляет задницы жителей области под угрозу?

    ну надоже. как это мило ..... уася.

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    парашюты??? такой вариант для строителей ГПЗ)))

  • вахта

    вахта
    1 час назад

    Да-да и для нас, вахтовиков. Для тех, кто проживает в Амурской области, а работает в Забайкалье, Бурятии, Магаданской области, на Чукотке. Вы нас тоже домой не пустите, философы комнатные?

  • вахта

    вахта
    1 час назад

    Да-да и для нас, вахтовиков. Для тех, кто проживает в Амурской области, а работает в Забайкалье, Бурятии, Магаданской области, на Чукотке. Вы нас тоже домой не пустите, философы комнатные?

  • olan

    olan
    1 час назад

    И при этом рабочих не туда не запускают ...ни от туда не выпускают...и кто же тогда летает?

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    1 час назад

    Двойные стандарты у губернатора. Если будет 30 больных то все закроем, а стройка будет продолжаться, ведь руки то у кого то чешутся от будущей прибыли!!

    Получается, что будут сюда завозить заразу, приезжие за длинным рублем, а местные дома сидите!!!

    Хотя чему тут удивляться, Василий знает на кого ровняться и с кого берет пример!!!

  • MadNigra

    MadNigra
    59 минут назад

    вахта

    Да-да и для нас, вахтовиков. Для тех, кто проживает в Амурской области, а работает в Забайкалье, Бурятии, Магаданской области, на Чукотке. Вы нас тоже домой не пустите, философы комнатные?



    вас и на вахте прокормят.

    хотя вас оттуда, думаю и не выпустят.

    вкалывайте уже до осени. чё вы тут будете - по домам безвылазно на диване штоле сидеть полмесяца?

    самим то не смешно? чё на гражданке ловить, если всё закрыто? работайте уже, пока работается.

  • Nik_77

    Nik_77
    56 минут назад

    ГПЗ - это приказ партии и президента! Будет выполнен любой ценой!!!!!

    Когда БАМ строили - по пол года из тайги не вылазили, не то что каждый месяц летать. Это не байки, пример мой отец и родной дядя.

  • foxik62

    foxik62
    53 минуты назад

    Зашибись. Местных закрыть, а извне пусть везут заразу. Гитарист, может ты и кредиты платить будешь? И налоги с арендой? Полная изоляция - это нехер тут делать сотням гастарбайтеров. Вся Средняя Азия тут. Или СИБУРовские бабосики отбиваешь?

  • Игорь К4.

    Игорь К4.
    49 минут назад

    достаточно вспомнить предыдущее место работы губернатора и все "зачем" и "почему" моментально пропадают

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    40 минут назад

    Так для строительства ГПЗ его и выбрал народ области!!!

    Так что ждем какой "алаверды" сделает губернатор для населения.

    Да плевать ему и правительству на народ, все равно на стройке гастрики работают, сербы, турки и прочие уже родные нам по союзу дружественные народы.

  • aven

    aven
    24 минуты назад

    Раз нельзя закрыть аэропорт. То нужно всех поголовно прилетающих тестировать на наличие короновируса. (Как в Китае). За счет ГПЗ, если из-за них нельзя закрыть авиаперевозки.

    А на счет вахтовиков - если закроют авиаперевозки то придется остатваться там где работаете. В наше время всем приходится нести издержки, многие вообще остаются без работы, ситуация такая что приходится жертвовать малым что бы не потерять все.

  • aven

    aven
    24 минуты назад

    Раз нельзя закрыть аэропорт. То нужно всех поголовно прилетающих тестировать на наличие короновируса. (Как в Китае). За счет ГПЗ, если из-за них нельзя закрыть авиаперевозки.

    А на счет вахтовиков - если закроют авиаперевозки то придется остатваться там где работаете. В наше время всем приходится нести издержки, многие вообще остаются без работы, ситуация такая что приходится жертвовать малым что бы не потерять все.

  • nerro

    nerro
    12 минут назад



    На вопрос одного из вахтовиков, заехавшего на ГПЗ во время карантина месяц назад, когда можно выехать, губернатор пояснил: как только появится возможность ослабить режим, сразу всех выпустят.



    всех впускать, никого не выпускать?

    вахтовиков заранее не предупредили, что их везут на неопределённое время?

  • nerro

    nerro
    11 минут назад

    кстати, собирались при космодроме аэродром строить, не построили ещё?

  • mm_Фёдор Якушев

    mm_Фёдор Якушев
    6 минут назад

    Kаpaнтин, сaмoизoляция и не чeм ceбя зaнять? Прокaчай свое тaло сидя дома без упражнaний, диeт и xимии. Убpать бoкa и пузo, накачать pуки, преcc, спину и дажe попу можно за нeделю другую cидя дoмa и ничегo не дeлaя (исxoдя из личногo oпытa) , этo ревoлюция в спoрте. вoт cами почитaйтe ---- http://ipsite.org/36t15

Показать все (16) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь