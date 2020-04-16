Василий Орлов: мы не можем закрыть аэропорт

Несколько десятков амурчан попросили губернатора Амурской области закрыть аэропорт, потому что все случаи коронавируса были завозными из других регионов. Подтверждал это и Роспотребнадзор. Глава региона пояснил, что закрыть аэропорт нельзя – это ограничение передвижения граждан.

«Все прилетающие составляют анкеты, резко сокращено число рейсов. Нашему Роспотребнадзору надо памятник поставить, как они отрабатывают всех прилетевших. Отдельная зона риска – 30 тысяч человек, стройка ГПЗ. Они должны летать. Там введены меры безопасности: развернута медицинская инфраструктура, устроены смены, условия для изоляции. Под Свободным выделили лагеря, где прибывшие будут проходить двухнедельный карантин. Вахтовики будут привозиться чартерными рейсами», - рассказал Василий Орлов.

Кроме того, глава области напомнил, что газовики приобрели для аэропорта тепловизорное оборудование.

«Но к сожалению, есть бессимптомники. У нас такие случаи тоже были. У нас двое таких было. Они могли и дома лечиться, но мы их изолировали для того, чтоб не заразили других», - пояснил губернатор.

На вопрос одного из вахтовиков, заехавшего на ГПЗ во время карантина месяц назад, когда можно выехать, губернатор пояснил: как только появится возможность ослабить режим, сразу всех выпустят.