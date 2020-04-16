У жителя Тынды предварительно подтвержден коронавирус

У жителя Тынды подозревают коронавирус. Первый анализ, сделанный в Приамурье, дал положительный результат. Его отправили на повторную проверку в Новосибирск. Об этом в прямом эфире в своем аккаунте в Инстаграме сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Глава региона пояснил, что после того, что как у протестированных в Амурской области людей выявляется условно положительный результат, его направляют на повторную проверку в Новосибирск. Такая же процедура проводится сейчас и в отношении тындинца. У него условно положительный тест на коронавирус, сейчас медики ждут результатов анализов из новосибирской лаборатории.

Мужчина, у которого подозревают коронавирус, прилетел на днях из Москвы. Он приземлился в благовещенском аэропорту, а затем приехал в Тынду. 14 апреля его госпитализировали в инфекционную больницу с подозрением на COVID-19.

«Летел из Москвы до Благовещенска и оказалось, что там был зараженный. Мне позвонили и сообщили об этом. Взяли анализы, сделали МРТ», – рассказал в своих соцсетях сам амурчанин.

Как пишет аккаунт @tynda_info, 41-летний работник РЖД отдыхал в Калининграде. Вернулся из отпуска самолётом Москва – Благовещенск 9 апреля , в Тынду прибыл 10 апреля поездом Благовещенск – Тында. На такси добрался до дома, ни с кем не контактировал. 13 апреля у мужчины поднялась температура и он вызвал скорую помощь. 14 апреля его увезли в больницу.

Как сообщалось ранее, по данным на 16 апреля коронавирус был диагностирован у троих человек в Благовещенске. Заболевшие – члены одной семьи, один из которых накануне заболевания посещал другой регион России. Всего же в регионе были официально подтверждены 9 случаев, 4 из которых завершились выздоровлением, 5 пациентов продолжают получать необходимое лечение.