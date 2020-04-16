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Губернатор Амурской области: если в регионе будет больше 30 больных, закроемся на полный карантин

Губернатор Амурской области: если в регионе будет больше 30 больных, закроемся на полный карантин

Губернатор Амурской области Василий Орлов провел первый прямой эфир со своей страницы в инстаграме, в котором он пообщался с подписчиками. За час он ответил на несколько десятков вопросов, главной темой был коронавирус.

В самом начале губернатор подчеркнул, что в области «все хорошо, мы не врём». Ситуации стабильная, контролируемая, но очень тревожная. По данным Роспотребнадзора, было выявлено 9 случаев заражения инфекцией, 4 человека излечились, они выписаны. Двое находятся в средней степени тяжести, остальные болеют в легкой форме.

«Нет регионов, которые могут проскочить налегке. Мы хотим избежать смертей и неготовности. Граница была закрыта в январе, но мы не сидели, сложа руки. Только за апрель было сделано 3,5 тысяч проб, развернуто 5 лабораторий. Все согласовано с Роспотребнадзором. Но мы расслабились», - отметил губернатор. Он пояснил, что прошел по набережной и увидел, что люди не соблюдают самоизоляцию.

Глава области попросил родственников и волонтеров помочь самой большой группе риска: пожилым в возрасте 65+, людям с хроническими заболеваниями и беременным. Им не рекомендовано любое передвижение по городу.

«Мы ждем роста заболеваемости в мае, об этом говорит математическая модель. Главное, чтобы это не произошло в форме цунами. У нас подготовлено 397 изолированных коек в 5 клиниках. Главная площадка - в горбольнице. 36 аппаратов ИВЛ у нас уже есть, поставки еще 30 мы ждем до конца месяца. С минпромторгом сейчас как раз работаем. По нормативу надо 139 аппаратов. Если будет больше 300 человек “тяжелых”, нас ждет коллапс», - рассказал Василий Орлов.

В России ежедневно производится до 100 аппаратов, но их пока отправляют туда, где зафиксирована большая вспышка. Приамурье – в очереди.

По словам главы области, врачи укомплектованы полностью средствами спецзащиты. 700 тысяч масок подарили спонсоры, они распределены между медиками и сотрудниками полиции.

На спецсчет по борьбе с коронавирусом поступило 10,5 млн рублей, уже решено закупить на эти средства халаты, респираторы и очки.

Губернатор отметил, что все желающие могут купить маски, дефицита нет. Рекомендованная цена - до 30 рублей. Местная легкая промышленность произвела 65 тысяч многоразовых масок. Теперь поставлена задача пошить хирургические костюмы. Также в минпромторг направлена заявка с просьбой выделить средства индивидуальной защиты.

«Готовимся к жесткому режиму карантина в мае. Если будет больше 30 случаев заболевания, мы введем полный карантин. Закроем весь бизнес», - заключил Василий Орлов.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    1 час назад

    Ориентиры заданы. Давайте постараемся все вместе не допустить этого режима. От каждого из нас это в какой-то мере зависит. Уверен, что никто не хочет взаперти месяц как это делают итальянцы.

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    1 час назад

    Имею ввиду, что находиться взаперти месяц.

  • MadNigra

    MadNigra
    1 час назад

    Виталий Злочевский

    Ориентиры заданы. Давайте постараемся все вместе не допустить этого режима. От каждого из нас это в какой-то мере зависит. Уверен, что никто не хочет взаперти месяц как это делают итальянцы.



    .... сказал человек, который в первую же неделю запрета пошел в центр города на Главпочтампт. телефона же нет узнать о работоспособности.

  • ВсеАлександр

    ВсеАлександр
    1 час назад

    30 хм. 5 уже практически выписали. 4 осталось с соплюшками . Почему так то мало. На город цифра маленькая. Пневмоний больше в разы на койках и вич инфицированных???от банкротства больше людей пострадают а кто то и умрет и суицид тоже выход. Что спасаем ? 150 -300 вот цифры но не 30

  • ВсеАлександр

    ВсеАлександр
    1 час назад

    Сидишь такой живой счастливый. В долгах налоги чпокают , кредиты ждут. А ты такой живой без вируса. Дети кушать хотят и квартплата ждет , а ты такой молодец сидишь дома. Вентиляционная шахта то в доме одна на всех. А ты сидишь типо самоизоляция.

  • Olivyeva

    Olivyeva
    1 час назад

    ВсеАлександрСидишь такой живой счастливый. В долгах налоги чпокают , кредиты ждут. А ты такой живой без вируса. Дети кушать хотят и квартплата ждет , а ты такой молодец сидишь дома. Вентиляционная шахта то в доме одна на всех. А ты сидишь типо самоизоляция.


    А ты заклей вентиляцию.

    В форточку тебе вируса никто не накашляет.

  • Саня mestnui1

    Саня mestnui1
    1 час назад

    да если нужно будет по безопасности конечно нужен карантин но законный с введением чс

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    1 час назад

    Шутки шутками, можно и власть хаить, и губернатора, и мэра, и президента. Но вот не в их обязаностях закрывать нам рот когда чехаем, надевать на нас маски и дезинфецирующими средствами нас мазать. Я считаю что власти уже итак много сделали, дело за нами! Давайте все дружно займёмся охраной своего здоровья, сами, мы!

  • paravis

    paravis
    1 час назад



    ~~если в регионе будет больше 30 больных, закроемся на полный карантин



    И ГПЗ...Да?

  • Oldlord

    Oldlord
    59 минут назад

    ВсеАлександр

    Сидишь такой живой счастливый. В долгах налоги чпокают , кредиты ждут. А ты такой живой без вируса. Дети кушать хотят и квартплата ждет , а ты такой молодец сидишь дома. Вентиляционная шахта то в доме одна на всех. А ты сидишь типо самоизоляция.



    А что тебе мешает самоубиться?



    И будешь лежать себе в гробу - весь такой красивый молодой (наверное), без долгов, квартплаты, детей, вируса и тёщи!



    Чем не счастье? )))



  • Ян80

    Ян80
    55 минут назад

    Если Орлов хочет ввести "полный карантин", то пусть вводит режим ЧС со всеми юридическими последствиями для нарушающих его и экономическими для бюджета. Желание власти действовать за чужой счет выглядит аморально.

    Ведь сейчас даже оштрафовать за нарушение "режима самоизоляции" законно никого нельзя, т.к. нет такого правового понятия и правонарушения соответственно. Введи ЧС, комендантский час и прочее, лиши людей возможности зарабатывать деньги, поставь перед ними проблему выживания и посмотрим чем это закончится.

    Люди взволнованы, это перерастает в раздражение, а раздражение может вылиться в протесты. Кому это надо!?

    Даже слесарь понимает, что нельзя чрезмерно закручивать гайки. Иначе может резьба "сорваться" и тогда вся конструкция вообще разрушится.

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    47 минут назад

    Сознательный Гражданин

    Шутки шутками, можно и власть хаить, и губернатора, и мэра, и президента. Но вот не в их обязаностях закрывать нам рот когда чехаем, надевать на нас маски и дезинфецирующими средствами нас мазать. Я считаю что власти уже итак много сделали, дело за нами! Давайте все дружно займёмся охраной своего здоровья, сами, мы!



    Все верно. Как отстаивали свою гражданскую позицию, голосовали, устраивали митинги, так и всё сложилось. Сейчас поздно ныть.

    Эти лица в телевизоре никого спасать не собираются. Главное власть удержать.

  • IrregularJohn

    IrregularJohn
    47 минут назад

    Ян80

    Если Орлов хочет ввести "полный карантин", то пусть вводит режим ЧС со всеми юридическими последствиями для нарушающих его и экономическими для бюджета. Желание власти действовать за чужой счет выглядит аморально.

    Ведь сейчас даже оштрафовать за нарушение "режима самоизоляции" законно никого нельзя, т.к. нет такого правового понятия и правонарушения соответственно. Введи ЧС, комендантский час и прочее, лиши людей возможности зарабатывать деньги, поставь перед ними проблему выживания и посмотрим чем это закончится.

    Люди взволнованы, это перерастает в раздражение, а раздражение может вылиться в протесты. Кому это надо!?

    Даже слесарь понимает, что нельзя чрезмерно закручивать гайки. Иначе может резьба "сорваться" и тогда вся конструкция вообще разрушится.



    Того и ждём. Эта конструкция за 30 лет своего жалкого существования подтвердила свою полную несостоятельность. А шизофрения власти (когда закон о нарушении карантина есть, а самого карантина нет) - она уже давно проявляется. На словах одно, на деле - обратное.

  • амурская алена

    амурская алена
    45 минут назад

    Граница была закрыта 31 января,а как же зеленые коридоры и грузы,окончательно закрыли границу 12 апреля,когда разобрали понтонный мост,это для уточнения.

  • Nik_77

    Nik_77
    45 минут назад

    Для нашей "власти" введение режима ЧС в условиях полного провала нефтяного экспорта - это смерти подобно. Так что остаются только вариации на тему самоизоляция. С угрозой штрафов - по сути незаконных.

  • Демидыч

    Демидыч
    43 минуты назад

    да всё правильно Орлов говорит-люди сидите дома кто может

  • IrregularJohn

    IrregularJohn
    42 минуты назад

    Nik_77

    Для нашей "власти" введение режима ЧС в условиях полного провала нефтяного экспорта - это смерти подобно. Так что остаются только вариации на тему самоизоляция. С угрозой штрафов - по сути незаконных.



    Всё верно. Уже ведь тридцать лет слезаем с нефтяной иглы, да всё никак не можем. Как в анекдоте про девочку и гвоздик.

  • Лесник28

    Лесник28
    38 минут назад

    ГПЗ закройте и аэропорт, клоуны..

  • Ян80

    Ян80
    38 минут назад

    IrregularJohn

    Ян80

    Если Орлов хочет ввести "полный карантин", то пусть вводит режим ЧС со всеми юридическими последствиями для нарушающих его и экономическими для бюджета. Желание власти действовать за чужой счет выглядит аморально.

    Ведь сейчас даже оштрафовать за нарушение "режима самоизоляции" законно никого нельзя, т.к. нет такого правового понятия и правонарушения соответственно. Введи ЧС, комендантский час и прочее, лиши людей возможности зарабатывать деньги, поставь перед ними проблему выживания и посмотрим чем это закончится.

    Люди взволнованы, это перерастает в раздражение, а раздражение может вылиться в протесты. Кому это надо!?

    Даже слесарь понимает, что нельзя чрезмерно закручивать гайки. Иначе может резьба "сорваться" и тогда вся конструкция вообще разрушится.



    Того и ждём. Эта конструкция за 30 лет своего жалкого существования подтвердила свою полную несостоятельность.



    Я этого не жду и надеюсь, что "слесарь" у нас опытный. Революция, в таком виде как она случалась в России, всегда ставила страну в ситуацию саморазрушения. И поэтому надо обойтись без неё.

    Насчет несостоятельности "конструкции" я не согласен. Надо просто её модернизировать в соответствии с настоящими реалиями. И эту модернизацию власть еще может провести сама. Тем более, что сейчас для этого есть очень серьезный повод.

  • EugeneAp

    EugeneAp
    31 минута назад

    Во-первых. "Стандартный" эпидемиологический порог - 5%. Допустим, для воздушно-капельного его надо снизить. 1 процент. Очень заразный грипп. Зададим 0,1%. От текущего населения области это - от 800 человек больных.

    Во вторых. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что в мире четвертой причиной смертности являются респираторные инфекции нижних дыхательных путей. Ок. 3 млн. Третьей причиной - хроническая обструктивная болезнь легких. Также ок.3 млн. (рак легких на шестом месте - 1.7 млн).

    https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death

    Так вот, 120 тыс смертей от коронавируса всего - это "всего лишь" две недели 2016 года смертность от пневмонии.

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    28 минут назад

    Едросня говорила, что ГПЗ - для местных работников, рабочие места.

    А сейчас, видите ли, аэропорт закрыть не могут из-за прилетающих работников.

    Плевала Едросня на жителей, главное чтобы нефтетрубы строились!

  • IrregularJohn

    IrregularJohn
    15 минут назад

    Ян80

    IrregularJohn

    Ян80

    Если Орлов хочет ввести "полный карантин", то пусть вводит режим ЧС со всеми юридическими последствиями для нарушающих его и экономическими для бюджета. Желание власти действовать за чужой счет выглядит аморально.

    Ведь сейчас даже оштрафовать за нарушение "режима самоизоляции" законно никого нельзя, т.к. нет такого правового понятия и правонарушения соответственно. Введи ЧС, комендантский час и прочее, лиши людей возможности зарабатывать деньги, поставь перед ними проблему выживания и посмотрим чем это закончится.

    Люди взволнованы, это перерастает в раздражение, а раздражение может вылиться в протесты. Кому это надо!?

    Даже слесарь понимает, что нельзя чрезмерно закручивать гайки. Иначе может резьба "сорваться" и тогда вся конструкция вообще разрушится.



    Того и ждём. Эта конструкция за 30 лет своего жалкого существования подтвердила свою полную несостоятельность.



    1) Я этого не жду и надеюсь, что "слесарь" у нас опытный. Революция, в таком виде как она случалась в России, всегда ставила страну в ситуацию саморазрушения. И поэтому надо обойтись без неё.

    2) Насчет несостоятельности "конструкции" я не согласен. Надо просто её модернизировать в соответствии с настоящими реалиями. И эту модернизацию власть еще может провести сама. Тем более, что сейчас для этого есть очень серьезный повод.



    Ага, Октябрьская революция так разрушила страну, что она стала второй сверхдержавой в мире и добилась пика своего развития за всю историю России. Как там обнуленный говорил, "Россия исчерпала лимит на революции". Щазз.

    Ну-да, ну-да. Наивный такой. Надо только построить правильный капитализм и будет счастье, заеб*сь, а может еще Лёха Навального поставить, он быстрее правильный капитализм построит. С чего нынешней власти чего-то модернизировать? Любые изменения, на которые может пойти капиталистическое государство, всегда приводятся в действие в соответствии с интересами правящего класса и ему на пользу. Правящий класс в РФ - сырьевой и финансовый олигархат. Следовательно марионетки, стоящие на его службе, будут делать всё что им прикажут настоящие власти предержащие - и по 5 млрд. долларов в качестве компенсации за санкции США всяким Дерипаскам вводить, налогами население облагать. Но вы продолжайте свято верить в свой идеалистический бред. Как говорится, "счастье - в неведении".

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    15 минут назад

    EugeneAp

    Во-первых. "Стандартный" эпидемиологический порог - 5%. Допустим, для воздушно-капельного его надо снизить. 1 процент. Очень заразный грипп. Зададим 0,1%. От текущего населения области это - от 800 человек больных. Во вторых. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что в мире четвертой причиной смертности являются респираторные инфекции нижних дыхательных путей. Ок. 3 млн. Третьей причиной - хроническая обструктивная болезнь легких. Также ок.3 млн. (рак легких на шестом месте - 1.7 млн). https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death Так вот, 120 тыс смертей от коронавируса всего - это "всего лишь" две недели 2016 года смертность от пневмонии.



    Не тратьте своё время. Этих не переубедить. Они хотят быть в страхе и представлять общего врага, вчера это была Америка, завтра коронавирус.

  • Станислав Герасимов

    Станислав Герасимов
    13 минут назад

    Уважаемый Губернатор, Вы привыкли только получать в этой жизни, введите карантин никто не спорит, но тогда не забудьте обьвить ЧС, чтобы каждому жителю платить бабосики, чтобы все сидели домв, а для начала переуройте аэропорт, жд станцию, а то какие то двойные стандарты постоянно, закрою, прикрою, чем обеспечите то людей, чтобы закрывать.

  • Станислав Герасимов

    Станислав Герасимов
    13 минут назад

    Уважаемый Губернатор, Вы привыкли только получать в этой жизни, введите карантин никто не спорит, но тогда не забудьте обьвить ЧС, чтобы каждому жителю платить бабосики, чтобы все сидели домв, а для начала переуройте аэропорт, жд станцию, а то какие то двойные стандарты постоянно, закрою, прикрою, чем обеспечите то людей, чтобы закрывать.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    13 минут назад

    Василий..Сожгите прилюдно врача из "Белой ..." Которая съездили в Ленинград? и привезла дочуру болеющую covid-19 в Благовещенск.Пассажиры самолета еще не обратились в больницы?

  • mm_Фёдор Якушев

    mm_Фёдор Якушев
    5 минут назад

    Карантин и самоизоляция как провести с пользой, многие задаются таким вопросом, для мозгов есть куча разных курсов, а от для тела.... Вы не поверите, но есть прибор что поможет накачать мышцы и убрать жир не выходя из дома. Я сам был в шоке, но попробовав один раз понял что это революция в мире спорта: теперь не нужно сидеть на диетах, жрать химию и ходить в спортзал!!! Реально крутая штука, вот сами почитайте ----- https://cuz.su/prees

  • Россиянский чай

    Россиянский чай
    5 минут назад

    Верное решение, наш своевольный народ, наплевательски относящийся к своему и чужому здоровью не заслуживает майских праздников. Мы сами своим халатным поведением всё испортили.

  • Ян80

    Ян80
    3 минуты назад

    Криптоаналитик

    EugeneAp

    Во-первых. "Стандартный" эпидемиологический порог - 5%. Допустим, для воздушно-капельного его надо снизить. 1 процент. Очень заразный грипп. Зададим 0,1%. От текущего населения области это - от 800 человек больных. Во вторых. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что в мире четвертой причиной смертности являются респираторные инфекции нижних дыхательных путей. Ок. 3 млн. Третьей причиной - хроническая обструктивная болезнь легких. Также ок.3 млн. (рак легких на шестом месте - 1.7 млн). https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death Так вот, 120 тыс смертей от коронавируса всего - это "всего лишь" две недели 2016 года смертность от пневмонии.



    Не тратьте своё время. Этих не переубедить. Они хотят быть в страхе и представлять общего врага, вчера это была Америка, завтра коронавирус.



    Всемирная истерия и нежелание Лукашенко вводить какие либо ограничительные меры в Белоруссии, как ни странно, привели к совершенно обратному эффекту. Граждане стали сами принимать меры для сохранения здоровья и соблюдать все те же рекомендации, которые в России соблюдаются намного хуже.

    Напрашивается простой вывод, что пока люди сами не осознают всю опасность и не предпримут меры для сохранения своего здоровья эффекта не будет. В результате уровень заболеваемости и смертности не хуже чем в других странах и экономика сильно не пострадает. Каждый сам должен осознать и принять меры, насильно это получается намного хуже.

  • Светослав Ильиных

    Светослав Ильиных
    2 минуты назад

    В случае полного карантина мы получим: обвал платежей по ЖКХ, по кредитам, по налогам, по арендной плате, люди останутся без средств существования (никакой частник (а бизнес у нас в стране процентов на 80 частный) не будет внимать увещеваниям президента, и просто выгонит работяг на улицу, чтобы не платить не заработанную з/п). А после снятия ПОЛНОГО карантина людей возьмут за горло (примерно. после нового года) налоговики, судебные пристава (святые люди!), ДЭК, а банки "вынут из должников печень вместе с почками". Что предлагает правительство России в случае ПОЛНОГо Карантина? Какие меры по каким направлениям? Будет ли поддерка ИПэшников, тех, кто вынужден сидеть дома? Хотя бы сухарей бесплатно раздадут населению?

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