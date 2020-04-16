Губернатор Амурской области: если в регионе будет больше 30 больных, закроемся на полный карантин

Губернатор Амурской области Василий Орлов провел первый прямой эфир со своей страницы в инстаграме, в котором он пообщался с подписчиками. За час он ответил на несколько десятков вопросов, главной темой был коронавирус.

В самом начале губернатор подчеркнул, что в области «все хорошо, мы не врём». Ситуации стабильная, контролируемая, но очень тревожная. По данным Роспотребнадзора, было выявлено 9 случаев заражения инфекцией, 4 человека излечились, они выписаны. Двое находятся в средней степени тяжести, остальные болеют в легкой форме.

«Нет регионов, которые могут проскочить налегке. Мы хотим избежать смертей и неготовности. Граница была закрыта в январе, но мы не сидели, сложа руки. Только за апрель было сделано 3,5 тысяч проб, развернуто 5 лабораторий. Все согласовано с Роспотребнадзором. Но мы расслабились», - отметил губернатор. Он пояснил, что прошел по набережной и увидел, что люди не соблюдают самоизоляцию.

Глава области попросил родственников и волонтеров помочь самой большой группе риска: пожилым в возрасте 65+, людям с хроническими заболеваниями и беременным. Им не рекомендовано любое передвижение по городу.

«Мы ждем роста заболеваемости в мае, об этом говорит математическая модель. Главное, чтобы это не произошло в форме цунами. У нас подготовлено 397 изолированных коек в 5 клиниках. Главная площадка - в горбольнице. 36 аппаратов ИВЛ у нас уже есть, поставки еще 30 мы ждем до конца месяца. С минпромторгом сейчас как раз работаем. По нормативу надо 139 аппаратов. Если будет больше 300 человек “тяжелых”, нас ждет коллапс», - рассказал Василий Орлов.

В России ежедневно производится до 100 аппаратов, но их пока отправляют туда, где зафиксирована большая вспышка. Приамурье – в очереди.

По словам главы области, врачи укомплектованы полностью средствами спецзащиты. 700 тысяч масок подарили спонсоры, они распределены между медиками и сотрудниками полиции.

На спецсчет по борьбе с коронавирусом поступило 10,5 млн рублей, уже решено закупить на эти средства халаты, респираторы и очки.

Губернатор отметил, что все желающие могут купить маски, дефицита нет. Рекомендованная цена - до 30 рублей. Местная легкая промышленность произвела 65 тысяч многоразовых масок. Теперь поставлена задача пошить хирургические костюмы. Также в минпромторг направлена заявка с просьбой выделить средства индивидуальной защиты.

«Готовимся к жесткому режиму карантина в мае. Если будет больше 30 случаев заболевания, мы введем полный карантин. Закроем весь бизнес», - заключил Василий Орлов.