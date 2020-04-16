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16апреля
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сегодня, 14:42 0

Что подарить человеку, который отмечает день рождения во время самоизоляции

Содержание

1. Сертификат на онлайн-курсы

2. 6 месяцев подписки на онлайн-кинотеатр

3. Набор гантель или фитнес-лент

4. Компьютерная игра

5. Заказать доставку еды

6. Не вдохновились? Вот еще несколько идей:

Что подарить человеку, который отмечает день рождения во время самоизоляции
Фото: usman zahoor с сайта Pixabay

Если раньше мы с вами выбирали подарки в офлайне, то теперь этот способ отходит на второй план. И в первую очередь из-за того, что многие (в том числе и именинники) отказываются от празднеств и подарков. Самоизоляция не запретила отмечать праздники, но перенесла их в онлайн. Поэтому мы выбрали 7 подарков, которые порадуют любого в это непростое время.

1

Сертификат на онлайн-курсы

Ваш друг давно мечтал выучить английский? А может быть освоить таргетированную рекламу? Ну или научиться вышивать крестиком? Тогда вперед за покупкой сертификата.

Цена: от 1 500 до 50 000 рублей. Конечно, сумма зависит от того, какой курс вы дарите. Но ведь вклад в образование, он же самый ценный?

2

6 месяцев подписки на онлайн-кинотеатр

Сходить в кино сегодня нет возможности. Но. Вы всегда можете отправить туда именинника. Надолго. Хоть на весь день. Подарок оценят не только киноманы, но и те, кто устал смотреть рекламу и искать хорошее качество фильмов.

Цена: от 1 690 до 2 000 рублей, в зависимости от кинотеатра.

3

Набор гантель или фитнес-лент

Чем заниматься на самоизоляции, как не спортом? Если ваш друг скучает по походам в спортивный зал, то это не повод отчаиваться! Вернуть себя в форму перед летом поможет набор гантель или фитнес-лент.

Цена: от 199 до 3 000 рублей.

4

Компьютерная игра

Если уже и спорт наскучил, фильмы все пересмотрели и курсы по саморазвитию прошли, то настает время для отдыха. Это, конечно, скользкая дорожка, но в период самоизоляции можно себе позволить поиграть в игры. Поэтому игра в Steam или Origin скрасит будни именинника.

Цена: от 19 до 4 000 рублей

5

Заказать доставку еды

Порадовать именинника можно! Доставка из кафе или ресторана, где вы любите вместе проводить время – отличный вариант! А еще можно заказать тортик. И свечки. Так имениннику будет веселее отмечать свой праздник.

6

Не вдохновились? Вот еще несколько идей:

  • Игру на онлайн-квиз (популярное явление во время самоизоляции)
  • Нарисовать открытку. Да, можно в Paint. А если вы продвинутый пользователь, то и в Photoshop. Главное, что своими руками
  • Организовать тусовку по Skype. На расстоянии, но вместе!

Фантазия не имеет границ, поэтому радуйте друзей и близких чаще!

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#карточки #коронавирус

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