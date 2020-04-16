Что подарить человеку, который отмечает день рождения во время самоизоляции

Если раньше мы с вами выбирали подарки в офлайне, то теперь этот способ отходит на второй план. И в первую очередь из-за того, что многие (в том числе и именинники) отказываются от празднеств и подарков. Самоизоляция не запретила отмечать праздники, но перенесла их в онлайн. Поэтому мы выбрали 7 подарков, которые порадуют любого в это непростое время.

1 Сертификат на онлайн-курсы Ваш друг давно мечтал выучить английский? А может быть освоить таргетированную рекламу? Ну или научиться вышивать крестиком? Тогда вперед за покупкой сертификата. Цена: от 1 500 до 50 000 рублей. Конечно, сумма зависит от того, какой курс вы дарите. Но ведь вклад в образование, он же самый ценный?

2 6 месяцев подписки на онлайн-кинотеатр Сходить в кино сегодня нет возможности. Но. Вы всегда можете отправить туда именинника. Надолго. Хоть на весь день. Подарок оценят не только киноманы, но и те, кто устал смотреть рекламу и искать хорошее качество фильмов. Цена: от 1 690 до 2 000 рублей, в зависимости от кинотеатра.

3 Набор гантель или фитнес-лент Чем заниматься на самоизоляции, как не спортом? Если ваш друг скучает по походам в спортивный зал, то это не повод отчаиваться! Вернуть себя в форму перед летом поможет набор гантель или фитнес-лент. Цена: от 199 до 3 000 рублей.

4 Компьютерная игра Если уже и спорт наскучил, фильмы все пересмотрели и курсы по саморазвитию прошли, то настает время для отдыха. Это, конечно, скользкая дорожка, но в период самоизоляции можно себе позволить поиграть в игры. Поэтому игра в Steam или Origin скрасит будни именинника. Цена: от 19 до 4 000 рублей

5 Заказать доставку еды Порадовать именинника можно! Доставка из кафе или ресторана, где вы любите вместе проводить время – отличный вариант! А еще можно заказать тортик. И свечки. Так имениннику будет веселее отмечать свой праздник.