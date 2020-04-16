Главврач областной инфекционной больницы: Мы не достигли пика заболеваемости

Главврач областной инфекционной больницы Елена Саяпина в интервью на сайте областного правительства высказалась с сожалением о том, что население региона безответственно относится к своему здоровью. По словам врача, амурчане не думают о последствиях, которые могут быть крайне плачевными.

«Из-за того, что потеплело, население выходит на улицы, в парки, катается на велосипедах, на роликах, собирается большими группами. Скоро будет родительский день - массовое посещение кладбищ, чего категорически нельзя делать. Вы сходите к своим родственникам, уберете могилы, все это успеете сделать, но в безопасное время. Мы еще не достигли подъема, вирус еще собирается» – предупредила Елена Саяпина.

«Я просто взываю к населению – надо беречь себя, а для этого нужно сидеть дома. Нужно пересидеть еще две недели минимум дома для того, чтобы мы прошли порог, и можно было безопасно выходить на улицу. Вы придете домой, принесете эту инфекцию своим женам, детям, внукам. Зачем? Если это можно предупредить.

Напоминаю – основной путь передачи новой инфекции – воздушно-капельный, контактно-бытовой. Поэтому обязательно ношение масок, перчаток. Если у вас нет перчаток – вы вышли на улицу, вы за что-то брались, прикасались к дверным ручкам. Заходя в помещение, первое, что вы должны сделать – вымыть руки. Неважно, антисептик у вас, хозяйственное мыло, обычное, но вы моете руки. Вирус может быть везде на поверхностях – лифты, входные двери, гаджеты, телефоны. Там, где больной человек проехал и чихнул, происходит контаминация (загрязнение) поверхности вирусом, который достаточно длительное время может сохраняться. Человек, уже доказано, в течение дня раз 90 прикасается к лицу и заносит вирус со своих рук. А большая часть заражения вирусом идет через наши руки.

Медицина доказала, что носители коронавируса – не только люди с клиникой, самое тяжелое последствие – это пневмония. Она может заканчиваться летальным исходом. Но также заболевание протекает в средней, легкой форме. И просто человек может быть носителем. Он при этом не болеет, у него нет никаких признаков, но он выделяет вирус в окружающую среду. Продромальный период (период заболевания, который протекает между инкубационным периодом и собственно болезнью) протекает от двух до 14 дней. Лучше не выходите никуда, сидите дома», – обратилась к амурчанам главный врач Амурской инфекционной больницы.

Как сообщало Амур.инфо, в Амурской области выявлено три новых лабораторно подтвержденных случая новой коронавирусной инфекции. По состоянию на 16 апреля с нарастающим итогом в регионе выявлено 9 случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), 4 из которых завершились выздоровлением, 5 пациентов продолжают получать необходимое лечение.