Амурский Пенсионный фонд проведет прямой эфир на тему «коронавирусных» выплат

Пенсионный фонд с 8 апреля ведет прием заявлений на получение выплаты в пять тысяч рублей в связи с пандемией коронавируса. Несмотря на активную подачу амурчанами заявлений, у граждан остаются вопросы по поводу получения этой меры поддержки. В связи с этим 17 апреля в 14:00 ОПФР по Амурской области организует прямой эфир в своем Инстаграме @opframur. Ответит на вопросы управляющий региональным отделением Пенсионного фонда Елена Гончарова.

«Чаще всего граждане просят разъяснить, положена ли им выплата в их конкретном случае, спрашивают, что делать, если право на материнский капитал есть, а самого сертификата нет. На все эти вопросы мы готовы ответить, – отметила Елена Владимировна. – Кроме того, на сегодняшний день мы получили уже достаточно много заявлений и заметили ряд типичных ошибок, которые допускают пользователи при заполнении электронного заявления. Хотелось бы сориентировать граждан, на что стоит обратить внимание. Право подать заявление у них есть до 1 октября, поэтому переживать не стоит. Все обязательно получат положенные им выплаты».

Прислать свои вопросы можно заранее, в директ, а также написать их под постом в Инстаграме @opframur: instagram.com/p/B_B3Cc0lsAl. Возможность задать вопрос будет и во время прямого эфира, сообщает пресс-служба ОПФР по Амурской области.

7 апреля 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных ежемесячных выплатах семьям, имеющим (имевшим) право на материнский капитал. Эта мера поддержки семей принята в связи с пандемией коронавируса. Размер выплаты составит 5 000 рублей в месяц на каждого ребенка в возрасте до трех лет, выплачиваться она будет дополнительно (не из средств маткапитала) в течение трех месяцев – с апреля по июнь. Воспользоваться правом можно до 1 октября. Подать заявление на получение выплаты можно в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР в разделе «Материнский (семейный) капитал» и на портале Госуслуг. Еще один вариант – обратиться лично в клиентскую службу ПФР.