Волонтеры спорта раздают благовещенцам маски и напоминают о необходимости самоизоляции

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В Благовещенске к проведению разъяснительной работы среди населения подключились спортсмены. В общей сложности около 150 волонтеров за эту неделю, включая выходные дни, расскажут горожанам о правилах предосторожности и необходимости соблюдать самоизоляцию. Кроме того, спонсоры предоставили волонтерам спорта 2,5 тысячи одноразовых масок. Их раздают на улицах города пожилым людям и беременным женщинам.

Узнать добровольцев можно по маскам, на которых написано «Стоп вирус», #На_Спорте.

Как отмечает пресс-служба администрации Благовещенска, сегодня многие нарушают режим самоизоляции. В условиях сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации такое поведение может спровоцировать распространение опасного заболевания. Поэтому для усиления разъяснительной работы с населением мэрия привлекла волонтеров.

«Нам важно не пугать горожан, не под угрозой штрафов отправлять их с уличных прогулок, а объяснить, что сегодня жизненно необходимо оставаться дома, – подчеркнула мэр Благовещенска Валентина Калита. – Что именно от личной ответственности каждого горожанина, по большому счету, зависит обстановка во всем городе».

Разъяснительную работу добровольцы проводят в центре города, на набережной, в районе горпарка, пересечения улиц Ленина и Чайковского и в других районах Благовещенска. Среди волонтеров – представители спортивных клубов «Машина», «Троя», велосипедисты из клуба «Амурбайк», тхэквондисты и клуб любителей бега «Бег к мечте».

«Команда "Машина" с огромным удовольствием поддержала предложение администрации принять участие в патрулировании улиц. Мы никого не штрафуем и не читаем морали: просто объясняем, что сейчас лучше поберечь себя и окружающих. Все эти ограничения – временные. А насколько временные – это зависит от каждого из нас», – отметил Андрей Домашенкин, депутат Законодательного собрания Амурской области, руководитель сети спортивных клубов «Машина».

«Мы вышли с одной целью – донести до людей информацию, насколько важно сейчас им не находиться в общественных местах, рассказать им о мерах профилактики и просто попросить оставаться дома», – рассказал Арсен Чихтисов, депутат Благовещенской городской думы, председатель общественной физкультурно-спортивной организации «Спортивный клуб "Троя"».

Также в городе работают молодежные патрули. Студенты и представители центра «Выбор» раздают горожанам памятки. Добровольцы работают по улице Ленина, в районе ОКЦ, драмтеатра и горпарка.