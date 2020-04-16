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Амурские соеводы не согласны с запретом на экспорт сои

Амурские соеводы не согласны с запретом на экспорт сои

Амурские власти рекомендуют бизнесу увеличить производство сельхозпродукции и строить современные овощехранилища. Такой ответ в режиме видеоконференции получили предприниматели на вопрос, какого производства сейчас не хватает в области. Тем временем, амурские производители сои просят уделить им внимание и снять запрет на экспорт сои.

Видеоконференция прошла 9 апреля. Организатором выступил Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Амурской области. Поступило токоло 50 вопросов. На сайте Амурского регионального отделения «Опора России» размещена подробная стенограмма в формате «вопрос-ответ».

Участие в конференции приняли губернатор Василий Орлов, руководители министерств областного правительства, представители кредитных организаций, руководители муниципалитетов, руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти - Роспотребнадзор, УФНС, Россельхознадзор и Благовещенская таможня.

Участникам подробно разъяснили, на какие меры господдержки они имеют право в период распространения коронавирусной инфекции, а также порекомендовали варианты развития.

Власти пояснили, что дефицита сельхозпродукции в Амурской области не наблюдается. Однако в целях продовольственной безопасности и обеспеченности населения продуктами питания необходимо увеличение производства сельскохозяйственной продукции и строительство современных овощехранилищ. Для этого предусмотрены меры поддержки.

Также в настоящее время в целях индивидуальной защиты населения актуально производство гигиенических масок из бязи. Ряд ателье и мастерских по ремонту одежды в разных муниципальных образованиях уже приступил к выпуску защитных средств.

С 13 апреля был расширен перечень разрешенных к работе отраслей, заработали меры поддержки и были обещаны новые.

Ранее сообщалось, что Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Амурской области обратился к министерству с просьбой дополнить федеральный перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей малого бизнеса Приамурья. Было опрошено более 100 предпринимателей, они предложили включить 28 видов экономической деятельности. Список был направлен в министерство экономического развития и внешних связей Амурской области.

Тем временем, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) до 30 июня запретила вывоз некоторых товаров из стран Евразийского экономического союза. Среди этих товаров – соевые бобы, репчатый лук, репа, рожь, чеснок, рис, гречка, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков, просо, крупа, семена подсолнечника. Такая мера, по мнению комиссии, позволит обеспечить население достаточным количеством указанных товаров во время обострения санитарно-эпидемиологической обстановки. Амурские соеводы считают, что экспорт сои не угрожает продовольственной безопасности страны, а запрет приведет к резкому снижению цен на сою и их разорению.

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#бизнес #коронавирус #экономика

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    52 минуты назад

    да они только могут сою выращивать

  • Pooss

    Pooss
    42 минуты назад

    У нас бывший губернатор этим делом плотно занимался, где его элитный скот? в который были вложены миллиарды. Не знаю область рассчиталась за те кредиты или ещё выплачивает. Но мясо герефордов или как их там я в магазинах не наблюдаю.

  • системник

    системник
    8 минут назад

    Pooss

    У нас бывший губернатор этим делом плотно занимался, где его элитный скот? в который были вложены миллиарды. Не знаю область рассчиталась за те кредиты или ещё выплачивает. Но мясо герефордов или как их там я в магазинах не наблюдаю.



    С элитным мясным скотом, действительно проблемы, однако именно с подачи О. Кожемяко под сою распахали всё, что можно, буквально под деревенские заборы. Соеводам, да и властям давно надо понять, что соеводы составляют мизерную часть населения сельских территорий.

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