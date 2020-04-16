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16апреля
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сегодня, 13:33 1

Главврач амурской больницы: лимон не вылечит и не защитит от COVID-19

Главврач амурской больницы: лимон не вылечит и не защитит от COVID-19
Фото: pixabay.com

Главный врач Амурской областной инфекционной больницы Елена Саяпина прокомментировала информацию о лечении новой коронавирусной инфекции лимонами и другими народными средствами.

«Народная медицина рекомендует при простудах (а коронавирус – это простуда, разновидность острой респираторной вирусной инфекции) малину, имбирь, лимон, а также чеснок и лук, которые выделяют фитонциды. Мамы в период гриппа, вируса надевают чеснок на шею деткам, чтобы фитонциды выделялись и вирус не проходил. Но эти средства не являются лечебными. Они общетонизирующие. Они не стимулируют иммунную систему и не вырабатывают интерфероны и иммунокомпетентные клетки. Коронавирус "прорывает" иммунную систему, внедряется и вызывает заболевание. Органами мишени являются легкие.

Мы уже с вами прошли период скупки туалетной бумаги, гречки, сейчас две недели в большом спросе лимоны. Человек думает, если он съел лимон, то его минует заражение коронавирусом. Ничего подобного. Что у нас в лимоне – аскорбинка – витамин С, надо съесть килограмм, чтобы было нужное количество витамина. Но при этом организм только определенный процент витамина сможет усвоить. Лимон не вылечит и не защитит вас. Гораздо эффективнее сидеть сейчас дома», – цитирует Елену Саяпину пресс-служба правительства Амурской области.

Ранее Амур.инфо сообщало о резком подорожании в Благовещенске лимонов.

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#здоровье #коронавирус

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Комментарии
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  • MadNigra

    MadNigra
    11 минут назад

    Лимон не вылечит и не защитит вас. Гораздо эффективнее сидеть сейчас дома (с) Лена Саяпина.

    Дык это и козе понятно. А ели при этом ещё и в туалете запереться - 99,8% гарантия не заражения.

    Тока скучно и жрать хочется.

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