Главврач амурской больницы: лимон не вылечит и не защитит от COVID-19

Главный врач Амурской областной инфекционной больницы Елена Саяпина прокомментировала информацию о лечении новой коронавирусной инфекции лимонами и другими народными средствами.

«Народная медицина рекомендует при простудах (а коронавирус – это простуда, разновидность острой респираторной вирусной инфекции) малину, имбирь, лимон, а также чеснок и лук, которые выделяют фитонциды. Мамы в период гриппа, вируса надевают чеснок на шею деткам, чтобы фитонциды выделялись и вирус не проходил. Но эти средства не являются лечебными. Они общетонизирующие. Они не стимулируют иммунную систему и не вырабатывают интерфероны и иммунокомпетентные клетки. Коронавирус "прорывает" иммунную систему, внедряется и вызывает заболевание. Органами мишени являются легкие.

Мы уже с вами прошли период скупки туалетной бумаги, гречки, сейчас две недели в большом спросе лимоны. Человек думает, если он съел лимон, то его минует заражение коронавирусом. Ничего подобного. Что у нас в лимоне – аскорбинка – витамин С, надо съесть килограмм, чтобы было нужное количество витамина. Но при этом организм только определенный процент витамина сможет усвоить. Лимон не вылечит и не защитит вас. Гораздо эффективнее сидеть сейчас дома», – цитирует Елену Саяпину пресс-служба правительства Амурской области.

Ранее Амур.инфо сообщало о резком подорожании в Благовещенске лимонов.