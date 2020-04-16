В провинции Хэйлунцзян зафиксировано 16 новых ввозных случаев коронавируса из России

По данным ведомства, на 15 апреля 24:00, 354 заболевших коронавирусом, которые приехали из-за рубежа, находятся на лечении в провинции Хэйлунцзян. Двое уже выписались из больниц. Также заболевание подозревается у 6 человек, которые находятся в карантине.

Получается, что количество заболевших, которые въехали из России через погранпереход Пограничный-Суйфэньхэ, составляет уже 349 человек. Все они находятся на лечении в Суйфэньхэ и в Муданьцзяне. Всего медики наблюдают за 1 336 гражданами, которые въехали в Хэйлунцзян из-за рубежа.

Комитет также заявил об одном новом бессимптомном случае из России. Количество бессимптомных больных в Хэйлунцзяне достигло 50 человек.

По данным ведомства, в Харбине также зафиксировано 4 новых случая заболевания коронавирусом среди тех, кто не выезжал из Китая. Всего в Харбине на лечении на данный момент 23 заболевших коронавирусной инфекцией, а также 16 бессимптомных больных. Под наблюдением медиков остается 582 человека, которые находились в тесном контакте с заболевшими, пишет biang.ru.