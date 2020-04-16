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16апреля
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сегодня, 13:26 3

В провинции Хэйлунцзян зафиксировано 16 новых ввозных случаев коронавируса из России

В провинции Хэйлунцзян зафиксировано 16 новых ввозных случаев коронавируса из России
Фото: Global Look Press

16 новых ввозных случаев заболевания коронавирусом из России зафиксировано за минувшие сутки в китайской провинции Хэйлунцзян, сообщает Комитет по гигиене и здравоохранению провинции. Все заболевшие – граждане Китая.

По данным ведомства, на 15 апреля 24:00, 354 заболевших коронавирусом, которые приехали из-за рубежа, находятся на лечении в провинции Хэйлунцзян. Двое уже выписались из больниц. Также заболевание подозревается у 6 человек, которые находятся в карантине.

Получается, что количество заболевших, которые въехали из России через погранпереход Пограничный-Суйфэньхэ, составляет уже 349 человек. Все они находятся на лечении в Суйфэньхэ и в Муданьцзяне. Всего медики наблюдают за 1 336 гражданами, которые въехали в Хэйлунцзян из-за рубежа.

Комитет также заявил об одном новом бессимптомном случае из России. Количество бессимптомных больных в Хэйлунцзяне достигло 50 человек.

По данным ведомства, в Харбине также зафиксировано 4 новых случая заболевания коронавирусом среди тех, кто не выезжал из Китая. Всего в Харбине на лечении на данный момент 23 заболевших коронавирусной инфекцией, а также 16 бессимптомных больных. Под наблюдением медиков остается 582 человека, которые находились в тесном контакте с заболевшими, пишет biang.ru.

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#Китай #коронавирус

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    а в России их обнаружить не смогли?

  • retrogr

    retrogr
    53 минуты назад

    неа,у нас же градусники не ректальные

  • Nik_77

    Nik_77
    52 минуты назад

    А кому это надо?

    Даже не проверяют тех, с кем эти китайцы могли общаться в России.

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