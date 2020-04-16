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сегодня, 13:00 0

Миновала ли угроза: что думают горожане, прекратившие изоляцию (видео)

Миновала ли угроза: что думают горожане, прекратившие изоляцию (видео)
Фото: Альфа ТВ

После двух недель изоляции, благовещенцы массово вышли на улицы. Кто на работу, кто в торговые центры, кто-то просто предпочитает чаще быть на свежем воздухе. К тому же погода благоволит. Корреспондент Альфа ТВ решил выяснить у прохожих, что они думают о дальнейшем развитии эпидемиологической обстановки в регионе. Угроза миновала или расслабляться пока не стоит?

P.S. съемочная группа записала данный опрос накануне, когда еще не было известно о новых подтвержденных случаях заражения коронавирусной инфекцией.

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#Альфа ТВ #коронавирус

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