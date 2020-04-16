Россиянам вернут средства за путевки из фонда персональной ответственности туроператора

Федеральное агентство по туризму выпустило рекомендации туристам по возврату денежных средств за неиспользованные туры из-за ситуации, вызванной пандемией коронавируса. Туроператорам предоставлена возможность использовать накопленные средства фонда персональной ответственности (ФПО).

В Ростуризме напомнили, что решение об использовании средств ФПО принимает сам туроператор посредством направления соответствующего уведомления в Ассоциацию «Турпомощь». Туроператоры, которые не проинформировали об использовании ФПО, осуществляют возврат денежных средств туристам или иным заказчикам из собственных средств в общем порядке, установленном законодательством, сообщает РИА Новости.

«Если путешествие должно было совершиться в одну из стран, в которых введены ограничения, в период с даты введения ограничений до 1 июня 2020 года, турист вправе обратиться к туроператору за возмещением денежных средств за тур из ФПО туроператора, – говорится в сообщении. – Возврат денежных средств туристу осуществляется вне зависимости от порядка заключения договора о реализации туристского продукта (напрямую с туроператором или с турагентом)».

Ведомство проинформировало, что выплата туристу осуществляется в течение 60 рабочих дней после представления туроператором реестра требований туристов и документов, установленных правилами. Туроператор направляет указанные документы по истечения срока предъявления туристами соответствующих требований (шесть месяцев). Возврат денежных средств туристу осуществляется вне зависимости от порядка заключения договора о реализации туристского продукта (напрямую с туроператором или с турагентом).

«Для возврата денежных средств из средств фонда туроператора туристу или иному заказчику необходимо направить в течение шести месяцев туроператору требование о возврате, а также необходимые документы, предусмотренные правилами. Информация о сроках и порядке подачи требования размещается на сайте соответствующего туроператора, форма требования – на сайте Ассоциации "Турпомощь"», – уточняет Ростуризм.