Записаться в МФЦ можно, только имея регистрацию на портале госуслуг
С 13 апреля предварительная запись в отделения многофункционального центра Амурской области осуществляется только в электронном виде — через сайт МФЦ mfc-amur.ru или мобильное приложение «Мои Документы. Онлайн». На прошлой неделе талон можно было заказать еще и по телефону горячей линии.
Как пояснили в МФЦ Амурской области, это связано с тем, что очередь и так расписана надолго вперед. Для облегчения ситуации на этой неделе добавили электронные талоны.
В учреждении также отметили, что до 30 апреля прием в МФЦ осуществляется только по услугам, которые нельзя подать в электронном виде. Оформить российский или загранпаспорт, водительское удостоверение, сделать прописку или снятие с регистрационного учета и многое другое можно через портал госуслуг.
Всем, кто не имеет регистрации, надо ее оформить с домашнего компьютера или смартфона. Финальный этап – подтверждение личности также можно провести онлайн через интернет-банки Сбербанк Онлайн веб-версии и Тинькофф, а также интернет- и мобильный банк Почта Банк Онлайн, при условии, что гражданин является клиентом одного из банков; почтой, заказав получение кода подтверждения личности Почтой России из профиля; воспользоваться Усиленной квалифицированной электронной подписью или Универсальной электронной картой (УЭК).
Если регистрация была сделана ранее, но был утерян пароль, восстановить его можно в МФЦ по живой очереди.
Готовые документы также выдаются по живой очереди.
«На входе дежурит администратор, он пропускает посетителей в расчете не более одного клиента на свободного оператора. Эта система работает по всей области. Также мы временно поменяли режим работы. В будни МФЦ принимает с 8 до 17 часов, в субботу – по отдельному режиму работы. В Благовещенске, например, в субботу прием ведется с 8 до 12 часов. При посещении всем рекомендуем надевать защитные маски», — пояснил специалист.
В МФЦ также сообщили, что в случае ужесточения ограничительных мер, учреждение вернется к прежней схеме: выдаче только паспортов и свидетельств о рождении и электронной предварительной записи».
Телефон для справок – 8(4162) 99-22-22.
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