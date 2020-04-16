Записаться в МФЦ можно, только имея регистрацию на портале госуслуг

Как пояснили в МФЦ Амурской области, это связано с тем, что очередь и так расписана надолго вперед. Для облегчения ситуации на этой неделе добавили электронные талоны.

В учреждении также отметили, что до 30 апреля прием в МФЦ осуществляется только по услугам, которые нельзя подать в электронном виде. Оформить российский или загранпаспорт, водительское удостоверение, сделать прописку или снятие с регистрационного учета и многое другое можно через портал госуслуг.

Всем, кто не имеет регистрации, надо ее оформить с домашнего компьютера или смартфона. Финальный этап – подтверждение личности также можно провести онлайн через интернет-банки Сбербанк Онлайн веб-версии и Тинькофф, а также интернет- и мобильный банк Почта Банк Онлайн, при условии, что гражданин является клиентом одного из банков; почтой, заказав получение кода подтверждения личности Почтой России из профиля; воспользоваться Усиленной квалифицированной электронной подписью или Универсальной электронной картой (УЭК).

Если регистрация была сделана ранее, но был утерян пароль, восстановить его можно в МФЦ по живой очереди.

Готовые документы также выдаются по живой очереди.

«На входе дежурит администратор, он пропускает посетителей в расчете не более одного клиента на свободного оператора. Эта система работает по всей области. Также мы временно поменяли режим работы. В будни МФЦ принимает с 8 до 17 часов, в субботу – по отдельному режиму работы. В Благовещенске, например, в субботу прием ведется с 8 до 12 часов. При посещении всем рекомендуем надевать защитные маски», — пояснил специалист.

В МФЦ также сообщили, что в случае ужесточения ограничительных мер, учреждение вернется к прежней схеме: выдаче только паспортов и свидетельств о рождении и электронной предварительной записи».

Телефон для справок – 8(4162) 99-22-22.