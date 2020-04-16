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16апреля
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сегодня, 12:09 3

Записаться в МФЦ можно, только имея регистрацию на портале госуслуг

Записаться в МФЦ можно, только имея регистрацию на портале госуслуг

С 13 апреля предварительная запись в отделения многофункционального центра Амурской области осуществляется только в электронном виде — через сайт МФЦ mfc-amur.ru или мобильное приложение «Мои Документы. Онлайн». На прошлой неделе талон можно было заказать еще и по телефону горячей линии.

Как пояснили в МФЦ Амурской области, это связано с тем, что очередь и так расписана надолго вперед. Для облегчения ситуации на этой неделе добавили электронные талоны.

В учреждении также отметили, что до 30 апреля прием в МФЦ осуществляется только по услугам, которые нельзя подать в электронном виде. Оформить российский или загранпаспорт, водительское удостоверение, сделать прописку или снятие с регистрационного учета и многое другое можно через портал госуслуг.

Всем, кто не имеет регистрации, надо ее оформить с домашнего компьютера или смартфона. Финальный этап – подтверждение личности также можно провести онлайн через интернет-банки Сбербанк Онлайн веб-версии и Тинькофф, а также интернет- и мобильный банк Почта Банк Онлайн, при условии, что гражданин является клиентом одного из банков; почтой, заказав получение кода подтверждения личности Почтой России из профиля; воспользоваться Усиленной квалифицированной электронной подписью или Универсальной электронной картой (УЭК).

Если регистрация была сделана ранее, но был утерян пароль, восстановить его можно в МФЦ по живой очереди.

Готовые документы также выдаются по живой очереди.

«На входе дежурит администратор, он пропускает посетителей в расчете не более одного клиента на свободного оператора. Эта система работает по всей области. Также мы временно поменяли режим работы. В будни МФЦ принимает с 8 до 17 часов, в субботу – по отдельному режиму работы. В Благовещенске, например, в субботу прием ведется с 8 до 12 часов. При посещении всем рекомендуем надевать защитные маски», — пояснил специалист.

В МФЦ также сообщили, что в случае ужесточения ограничительных мер, учреждение вернется к прежней схеме: выдаче только паспортов и свидетельств о рождении и электронной предварительной записи».

Телефон для справок – 8(4162) 99-22-22.

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#жизнь #коронавирус

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Комментарии
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  • MadNigra

    MadNigra
    1 час назад

    Чё это ещё за навязывание услуг очередное?

    Пароль с почтой России для входа в портал ждать не менее 2х недель. А если нужно срочно документы оформить? Почему обязательно быть клиентом какого то банка?

    Кто эту такую "умную" фигню выдумал? Очередная отсебятина?

  • demas1982

    demas1982
    1 час назад

    MadNigra

    Чё это ещё за навязывание услуг очередное?

    Пароль с почтой России для входа в портал ждать не менее 2х недель. А если нужно срочно документы оформить? Почему обязательно быть клиентом какого то банка?

    Кто эту такую "умную" фигню выдумал? Очередная отсебятина?



    Для подтверждения личности не обязательно идти в банк или на почту. Кроме того, у многих она уже подтверждена. Там же все написано понятным языком.

    Другое дело, что запись теперь как к терапевту в поликлинику ... пока дождался уже и не надо.

  • Радован Кораджич

    Радован Кораджич
    21 минута назад

    Идиократия настала! Ура товарищи.

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