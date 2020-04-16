В Магдагачинском районе ввели режим ЧС в лесах

В Приамурье складывается сложная пожароопасная обстановка, которая усугубляется увеличением среднесуточных температур и устоявшейся сухой ветреной погодой. В связи с этим на всей территории Амурской области действует особый противопожарный режим, а в Магдагачинском районе введен режим чрезвычайной ситуации в лесах. IV класс пожарной опасности установлен в 16 районах региона.

За минувшие сутки, 15 апреля, в Амурской области зарегистрировано 34 возгорания сухой растительности на общей площади около 142 гектаров. Палы зарегистрированы в Благовещенском, Архаринском, Бурейском, Константиновском, Магдагачинском, Михайловском, Серышевском, Свободненском, Селемджинском, Белогорском, Сковородинском районах, в городах Благовещенске, Белогорске, Завитинске, Зее, Райчихинске, Сковородине, Свободном, Шимановске и поселке Прогресс. Все палы были ликвидированы. В тушении было задействовано 163 человека личного состава пожарных и спасательных формирований области, добровольных пожарных дружин и 43 единицы техники. Всего с начала пожароопасного периода зарегистрировано 571 загорание сухой растительности на площади более 10 000 гектаров, в тушении которых было задействовано более 4 000 человек и 1 063 единицы техники.

В минувшие сутки крупный пал тушили пожарные Михайловского гарнизона. Сухая трава вспыхнула на окраине села Красный Восток. Возгорание обнаружили в 10:29, а в 11:50 огнеборцы ликвидировали открытое горение. Чуть больше часа пожарным потребовалось для полной ликвидации пожара. Площадь горения сухостоя составила около 40 гектаров. Пожарные не допустили перехода огня на жилые дома и хозяйственные постройки населенного пункта, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Для защиты населенных пунктов на территории Свободненского, Шимановского, Магдагачинского, Серышевского и Благовещенского районов выставлено 11 временных противопожарных постов численностью 52 человека и 11 единиц техники. 16 апреля в Архаринский район из Благовещенска направлена дополнительная группа пожарных специализированной пожарно-спасательной части Амурской области для борьбы с природными пожарами и палами и защиты населенных пунктов этого и близлежащих районов.

15 апреля органами надзорной деятельности ГУ МЧС России по Амурской области совместно с другими надзорными органами проведено 603 профилактических рейда, составлен 51 протокол об административных правонарушениях на граждан за нарушение мер пожарной безопасности.

III класс пожарной опасности определен в Магдагачинском, Мазановском, Селемджинском, Тындинском районах. IV класс сохраняется в Архаринском, Белогорском, Благовещенском, Бурейском, Завитинском, Зейском, Ивановском, Октябрьском, Константиновском, Михайловском, Ромненском, Свободненском, Серышевском, Сковородинском, Тамбовском и Шимановском районах.

ГУ МЧС России по Амурской области напоминает гражданам, что в период действия особого противопожарного режима установлено ограничение на посещение лесов и въезд транспорта в леса.