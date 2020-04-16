В Новобурейском трое мужчин избили и ограбили знакомого

Житель поселка Новобурейский сообщил полицейским, что к нему в квартиру ворвались неизвестные, избили, забрали деньги и сотовый телефон. Ущерб, причинённый потерпевшему, составил 18 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили возможную причастность к совершению преступления троих ранее судимых молодых людей. По версии следствия, во время распития спиртных напитков один из злоумышленников напасть на местного жителя. Все трое пришли к его квартире. Как только хозяин открыл им двери, злоумышленники сразу набросились на него, стали избивать. Один из нападавших прошел в комнату и похитил деньги и сотовый телефон потерпевшего.

В полицию мужчина обратился на следующий день. Злоумышленников задержали оперативно. В отношении одного из них возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину). Похищенные деньги подозреваемый потратил на личные нужды, телефон изъят и возвращен законному владельцу.

По факту причинения телесных повреждений проводится доследственная проверка. Материалы по поводу нарушения неприкосновенности жилища направлены в следственный комитет для принятия процессуального решения, сообщает амурское следственное управление.