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16апреля
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сегодня, 11:33 1

В России создали мобильное приложение, определяющее угрозу заражения коронавирусом

В России создали мобильное приложение, определяющее угрозу заражения коронавирусом
Фото: pixabay.com

Компания «Софттри» рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) «Сэйфнет» запустила мобильное приложение, которое при помощи технологий машинного обучения и анализа больших данных оценивает для пользователя степень вероятности заражения коронавирусом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Информбюро НТИ.

«Приложение позволяет анонимно пройти тест на первичные признаки заболевания, а главное – узнать за счет использования технологий GPS и Bluetooth, сколько раз рядом были люди с признаками заболевания. Благодаря его активному использованию, у граждан России появится возможность избегать мест, где находятся потенциальные носители коронавируса, тем самым замедляя его распространение», – сказали агентству в Информбюро НТИ.

В данный момент сервис позволяет пользователю выявить внешние симптомы болезни с помощью анкетирования, а также определить свое место на общей виртуальной карте, которая без указания персональной информации отображает места, которые посещают люди, чье состояние по итогам опроса вызывает тревогу. При этом история описания самочувствия каждого пользователя сохраняется в приложении в течение двух недель для отслеживания симптомов в развитии. Сервис поддерживает несколько языков и уже доступен для скачивания на Android.

Для анализа поступающей от пользователей информации приложение использует технологии машинного обучения. По мере накопления больших данных эффективность расчетов будет расти, уверены авторы. В ближайшие месяцы разработчики намерены расширить функции приложения и объединить усилия с учеными из МФТИ.

«Мы намерены запустить комплексное решение, которое будет отслеживать контакты и прогнозировать индивидуальный риск инфицирования для пользователя, а также прогнозировать развитие эпидемиологической ситуации в конкретном городе. При этом мы сохраняем надежную защиту конфиденциальности пользователей, поскольку приложение не собирает персональные данные наших пользователей», – цитирует Информбюро НТИ генерального директора «Софттри» Андрея Степанова.

Национальная технологическая инициатива – долгосрочная программа по созданию новых рынков и обеспечению условий для технологического лидерства России к 2035 году. В рамках НТИ одобрены дорожные карты развития технологий по таким направлениям (рынкам) как «Сэйфнет», «Автонет», «Маринет», «Нейронет», «Хелснет» и другим. В числе «сквозных технологий» НТИ – искусственный интеллект, интернет вещей, большие данные, квантовые технологии, новые и портативные источники энергии, нейротехнологии и прочие. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект «Наука» – согласно паспорту нацпроекта, в России созданы 14 центров компетенций НТИ.

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#коронавирус #технологии

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Комментарии
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  • Шелковица

    Шелковица
    5 минут назад

    А как называется приложение?

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