Российские регионы получат средства на дополнительное оснащение больниц

Правительство России планирует выделить более 30 миллиардов рублей регионам на перепрофилирование и дооснащение коечного фонда для борьбы с коронавирусом. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил 15 апреля на заседании президиума координационного совета по борьбе с пандемией.

«Мы сегодня обсудим выделение дополнительных средств 84 регионам, – отметил премьер, открывая мероприятие. – Речь идет о сумме более 30 миллиардов рублей, которые пойдут не только на перепрофилирование коечного фонда, но и на дооснащение инфекционных коек, чтобы у пациентов, которые туда поступят, были все необходимые условия для лечения».

По словам премьера, более 11 миллиардов рублей потребуется на перепрофилирование коечного фонда федеральных медицинских организаций в регионах. «Рассмотрим сегодня и этот вопрос», – сказал он.

Более половины коек в регионах нужно дополнительно оснастить необходимым оборудованием, в некоторых стационарах потребуется установить мобильные кислородные станции, которые используются, в том числе, для проведения реанимационных мероприятий. Также премьер распорядился оснастить эти койки аппаратами ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

«Ситуация с распространением коронавируса остается непростой: число заболевших растет, хотя все больше становится и тех, кто выздоровел, – отметил Мишустин. – Система здравоохранения продолжает работать с максимальной нагрузкой. Критически важно учесть все имеющиеся ресурсы и грамотно распределить их.

Глава кабмина подчеркнул, что пациенты в тяжелом состоянии должны в первую очередь получать качественное и своевременное лечение, сообщает ТАСС.