Аптеки смогут продавать тканевые маски

Российские аптеки смогут продавать лицевые тканевые маски, изготовленные по техническим условиям Минпромторга. Об этом говорится в сообщении министерства промышленности и торговли.

«Лицевые гигиенические маски, изготовленные по техническим условиям, разработанным по поручению Минпромторга России и Росстандарта, могут продаваться в аптеках – соответствующие разъяснения в регионы направил Минздрав России», – цитирует сообщение РИА Новости.

Маски смогут продавать аптечные организации и индивидуальные предприниматели с лицензией на фармацевтическую деятельность.

Спрос на медицинские маски резко увеличился во всем мире на фоне ситуации с коронавирусом. Как отмечается на сайте Всемирной организации здравоохранения, медицинские маски могут быть эффективны только в комбинации с регулярным мытьем рук или обработкой их спиртосодержащим антисептиком. Правила использования тканевых многоразовых масок отличаются от правил применения одноразовых медицинских масок.