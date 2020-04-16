Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:01 0

Аптеки смогут продавать тканевые маски

Аптеки смогут продавать тканевые маски
Фото: pxhere.com

Российские аптеки смогут продавать лицевые тканевые маски, изготовленные по техническим условиям Минпромторга. Об этом говорится в сообщении министерства промышленности и торговли.

«Лицевые гигиенические маски, изготовленные по техническим условиям, разработанным по поручению Минпромторга России и Росстандарта, могут продаваться в аптеках – соответствующие разъяснения в регионы направил Минздрав России», – цитирует сообщение РИА Новости.

Маски смогут продавать аптечные организации и индивидуальные предприниматели с лицензией на фармацевтическую деятельность.

Спрос на медицинские маски резко увеличился во всем мире на фоне ситуации с коронавирусом. Как отмечается на сайте Всемирной организации здравоохранения, медицинские маски могут быть эффективны только в комбинации с регулярным мытьем рук или обработкой их спиртосодержащим антисептиком. Правила использования тканевых многоразовых масок отличаются от правил применения одноразовых медицинских масок.

Просмотров всего: 234

#здоровье #коронавирус #торговля

распечатать


Общество

Абонементы в фитнес-клубы можно будет использовать после пандемии или аннулировать
Коронавирус 54

Три новых случая COVID-19 подтверждены в Амурской области

Коронавирус 2

Из-за угрозы коронавируса в Тынде закрыли детские площадки
Общество

На Амурском ГПЗ опровергли слухи о вспышке кори
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь